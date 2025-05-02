Маябрь в Подмосковье. Побит рекорд 116-летней давности по количеству выпавшего снега

Тишковец: в Москве и Подмосковье выпало рекордное за 116 лет количество осадков

В первые майские сутки в Москве выпало беспрецедентное количество осадков, побив рекорд 1909 года. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, выпало более 45% от месячной нормы.

По его словам, за 12 часов на основных метеостанциях зарегистрировали от 22 до 28 миллиметров осадков. Ночью добавилось еще четыре миллиметра. Общий суточный показатель побил рекорд 116-летней давности (21 миллиметр в 1909 году).

В Московской области осадки выпали в виде снега. Жители Талдома, Дмитрова и других городов Подмосковья в соцсетях поделились фотографиями своих весенних снеговиков и заснеженных пейзажей.

На дорогах в столичном регионе образовались заторы. В некоторых местах из-за ДТП движение оказалось полностью парализовано.

Ранее RT сообщил, что по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, почти на всей европейской территории страны 2 мая будут заморозки.