Упавшее дерево разбило окно в зеленоградском роддоме

В Зеленограде дерево рухнуло на перинатальный центр и выбило окна на третьем этаже. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло у роддома на улице Александровка в Крюкове.
«Окна разбиты. Пациентов эвакуировали из палаты», — отметил собеседник 360.ru.
Позже очевидец рассказал 360.ru, что в городе сегодня из-за непогоды повалилось много деревьев. Одно из них упало на припаркованную на улице Гоголя машину. Информация о пострадавших не поступала.
«Многие машины заблокированы или попросту придавлены», — отметил мужчина.
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