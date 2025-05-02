Упавшее дерево разбило окно в зеленоградском роддоме

В Зеленограде дерево рухнуло на перинатальный центр и выбило окна на третьем этаже. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло у роддома на улице Александровка в Крюкове.

«Окна разбиты. Пациентов эвакуировали из палаты», — отметил собеседник 360.ru.

Позже очевидец рассказал 360.ru, что в городе сегодня из-за непогоды повалилось много деревьев. Одно из них упало на припаркованную на улице Гоголя машину. Информация о пострадавших не поступала.

«Многие машины заблокированы или попросту придавлены», — отметил мужчина.