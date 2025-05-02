На севере Москвы дерево упало на ЛЭП и перекрыло дорогу машинам
Источник 360.ru: в Москве дерево упало на проезжую часть в Вокзальном переулке
В Войковском районе Москвы дерево упало на дорогу, перекрыв проезд для автомобилей и задев высоковольтную ЛЭП. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло на севере столицы — в Вокзальном переулке.
«Дерево упало на проезжую часть, перекрыв дорогу и на высоковольтную линию электропередач», — отметил собеседник 360.ru.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее во время урагана в Новокузнецке дерево упало на местного жителя. Мужчина получил ушиб головного мозга и легких, перелом костей носа и ребер, его доставили в реанимацию.
По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, дерево сломалось из-за сильных порывов ветра. Ураган срывал в городе крыши с домов и обрывал провода.