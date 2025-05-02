На севере Москвы дерево упало на ЛЭП и перекрыло дорогу машинам

Источник 360.ru: в Москве дерево упало на проезжую часть в Вокзальном переулке

В Войковском районе Москвы дерево упало на дорогу, перекрыв проезд для автомобилей и задев высоковольтную ЛЭП. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на севере столицы — в Вокзальном переулке.

«Дерево упало на проезжую часть, перекрыв дорогу и на высоковольтную линию электропередач», — отметил собеседник 360.ru.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее во время урагана в Новокузнецке дерево упало на местного жителя. Мужчина получил ушиб головного мозга и легких, перелом костей носа и ребер, его доставили в реанимацию.

По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, дерево сломалось из-за сильных порывов ветра. Ураган срывал в городе крыши с домов и обрывал провода.