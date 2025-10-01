Сегодня 20:15 Ставки на крови. За что житель Ульяновска зверски убил свою жену и дочерей Соседка убитой матери с детьми в Ульяновске: муж пытался подстроить нападение 0 0 0 Фото: Belkin Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Жуткое убийство произошло в Ульяновске. Бабушка приехала навестить внучек, но дверь ей открыл сын с окровавленными руками. Перед женщиной предстала жуткая картина: невестка и девочки были мертвы. Подробности — в материале 360.ru.

ЧП произошло в Заволжском районе. Как сообщила 360.ru соседка погибших Полина, семья недавно переехала в квартиру. Бабушка решила приехать к родным, потому что никто не отвечал на звонки. «Муж [убитой] открыл дверь с окровавленными руками. <… > Родственники вошли в квартиру и увидели тела невестки и двух внучек четырех и пяти лет», — рассказала она. По ее словам, глава семейства сказал, что на них напали. Но двери тамбура и входная были заперты на ключ. «Мужчину забрали на скорой, а с телами сейчас работают криминалисты», — добавила Полина. Собеседница 360.ru уточнила, что семью она видела несколько раз — приветливые и вежливые. Девочки, отметила она, были очень красивыми.

Видео: 360.ru

Эксперты сразу отметили признаки насильственной смерти. На телах погибших — многочисленные ножевые ранения. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц». Практически сразу же следователи начали отрабатывать версию о причастности к расправе главы семейства. После случившегося мужчина попытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, подозреваемый в сознании. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. «Его забрали в 14:00 часа с окровавленными руками. Все досконально проверяют, так как муж пытался подстроить нападение, разбросал все вещи. Родственники мужа пытались ввести в заблуждение проходящих мимо людей», — сказала 360.ru соседка погибших Полина.

Что известно о подозреваемом в убийстве жены и дочерей в Ульяновске По данным Telegram-канала Shot, 27-летний подозреваемый работал монтажником окон, но зарплаты на семью и ставки не хватало. Он часто подавал заявки на кредиты в размере 10, 15 и 30 тысяч рублей, но получал отказы. За последние два года он пытался взять займы минимум на 300 тысяч рублей. По одной из версий, муж страдал лудоманией — патологической зависимостью от азартных игр, сообщил сайт kp.ru. Едва ли не каждую неделю мужчина занимал деньги у родных со знакомыми в надежде «отыграться». В семье часто возникали конфликты из-за финансовых проблем. Мать двоих детей брала кредиты и задолжала банкам более 130 тысяч рублей, а выплачивать их не могла.

Вроде работал, но агрессировал в сторону жены и детей. Очень жалко детей, еще совсем маленькие. Полина соседка семьи

Причины жестокого убийства матери и двоих детей в Ульяновске Ссоры между супругами из-за кредитов могли стать причиной убийства матери и двух малолетних дочерей в Ульяновске, подтвердили РИА «Новости» в правоохранительных органах. «Ссоры из-за кредитов — основная версия. Данных, что (подозреваемый — прим. ред.) был пьяный, нет», — сказал собеседник агентства. Знакомые семьи рассказали, что Ильмир и Елизавета никогда не ссорились на людях. Семья казалась счастливой и благополучной. На страницах убитой женщины и ее мужа много совместных снимков, в том числе с детьми. На фото женщина хорошо одета и накрашена, дети нарядные, опрятные. Близкие шокированы тем, что заботливый отец мог так жестоко поступить с женой и дочерьми. Предположительно, в порыве ярости он расправился с ними кухонным ножом. «Я не близко знала [погибшую]. Она занималась ногтями. Какое-то время они с семьей жили в Москве. Родились девочки друг за другом, поэтому они решили переехать. Купили квартиру, вот только переехали. С виду очень благополучная семья, дружная. Особо подробности, конечно, не знаю, но, может быть, что-то на почве ревности, не могу точно сказать», — рассказала 360.ru знакомая погибшей Олеся.

Фото: 360.ru

Кадры с места убийства матери с детьми в Ульяновске Сотрудники Следственного комитета опубликовали в соцсетях видео с места преступления. В кадре — беспорядок в квартире: вещи разбросаны по полу. В конце видео видно ванную, полную крови. При этом квартира выглядит очень чистой и аккуратной.

Семья, погибшая в Ульяновске, не состояла на учетах в органах профилактики, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.