В квартире в Ульяновске нашли тела женщины и двоих ее детей

Молодую женщину и ее двух дочерей нашли убитыми в квартире в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В полицию обратилась свекровь погибшей, пришедшая в гости навестить внучек. Возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают одного из близких родственников и проверяют его причастность.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась, что ее и дочь преследует муж, с которым она рассталась, но не развелась. Когда они жили вместе, мужчина регулярно ее избивал, она снимала побои, но правоохранительные органы не реагировали. Сейчас он караулит ее у подъезда и угрожает, требуя вернуться.