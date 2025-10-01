Появились кадры с места убийства матери и двоих ее детей в Ульяновске

В Ульяновске нашли тела женщины и двух маленьких детей. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Киевском бульваре в Ульяновске обнаружили тела девушки и ее детей четырех и пяти лет.

Ряд местных Telegram-каналов писали, что погибших троих — мать и детей — убил муж женщины. По данным источника 360.ru, мужчина после этого попытался покончить с собой, но остался жив и сейчас находится в больнице. По словам очевидцев, он работал, однако часто проявлял агрессию в сторону жены и детей.

«Очень жалко детей, они ведь еще совсем маленькие», — добавил собеседник 360.ru.

О том, что молодую женщину и ее двух дочерей нашли убитыми в квартире в Ульяновске, подтвердили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. В полицию обратилась свекровь погибшей, пришедшая в гости навестить внучек. Возбуждено уголовное дело.