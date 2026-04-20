Спасатели вернулись в тайгу для поиска Усольцевых. Что известно о новой операции?
Спасатели обследовали 120 километров тайги в поисках семьи Усольцевых
В Красноярском крае не прекращаются поиски семьи Усольцевых — отца, матери и малолетней дочери, которые пропали без вести. Накануне спасатели вновь обследовали район близ деревни Кутурчин. За день, используя снегоходы, они проехали 33 километра сложной горно-таежной местности в районе лога Мальвинка. Подробнее — в материале 360.ru.
Снег еще не растаял
Всего за три дня в конце прошлой недели участники поисков преодолели свыше 120 километров по горно-таежным массивам, лесным и автомобильным дорогам. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».
Однако новых данных это не принесло. Судя по снимкам спасателей, в районе проведения поисков все еще сохраняется снежный покров.
Как отметила в беседе с 360.ru доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в регионе Серафима Чооду, выезд — это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ.
Также стало известно, что поиски возобновили по запросу следственных органов. В СК отметили, что перед этим запустили беспилотники.
Задача заключалась в том, чтобы проверить работу дронов и оценить эффективность для обследования местности.
Семья отправилась к Кутурчинскому Белогорью. Остальные члены группы вместе с проводником от дальнейшего пути отказались. Усольцевы продолжили маршрут в одиночку и планировали вернуться через несколько часов, однако на базу так и не вышли.
В широкомасштабных поисках задействовали более 1500 человек, а также дроны с тепловизорами, однако обнаружить какие-либо следы так и не удалось. Активную фазу поисков свернули в октябре.
На семью могли напасть животные
В конце января 2026 года работы ненадолго возобновили для осмотра пещер. В феврале у поисковиков наконец появилась возможная зацепка: тепловизоры зафиксировали светящиеся точки в тайге. Однако обнаружить людей по-прежнему не удалось.
Существует много версий случившегося. Например, знакомый семьи Валентин Дегтярев не исключил, что на нее могли напасть животные.
По его словам, незадолго до исчезновения туристов в районе Кутурчинского Белогорья видели медведицу с четырьмя медвежатами. Хищники также были в этой местности и в период поисков.
По мнению Дегтярева, Усольцевы могли сократить путь через россыпь камней (курумник) и встретиться с медведицей, от которой не сумели убежать.