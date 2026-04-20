Спасатели вернулись в тайгу для поиска Усольцевых. Что известно о новой операции?

В Красноярском крае не прекращаются поиски семьи Усольцевых — отца, матери и малолетней дочери, которые пропали без вести. Накануне спасатели вновь обследовали район близ деревни Кутурчин. За день, используя снегоходы, они проехали 33 километра сложной горно-таежной местности в районе лога Мальвинка. Подробнее — в материале 360.ru.

Снег еще не растаял

Всего за три дня в конце прошлой недели участники поисков преодолели свыше 120 километров по горно-таежным массивам, лесным и автомобильным дорогам. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

Однако новых данных это не принесло. Судя по снимкам спасателей, в районе проведения поисков все еще сохраняется снежный покров.

Как отметила в беседе с 360.ru доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в регионе Серафима Чооду, выезд — это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ.

Также стало известно, что поиски возобновили по запросу следственных органов. В СК отметили, что перед этим запустили беспилотники.

Задача заключалась в том, чтобы проверить работу дронов и оценить эффективность для обследования местности.

Семья отправилась к Кутурчинскому Белогорью. Остальные члены группы вместе с проводником от дальнейшего пути отказались. Усольцевы продолжили маршрут в одиночку и планировали вернуться через несколько часов, однако на базу так и не вышли.

В широкомасштабных поисках задействовали более 1500 человек, а также дроны с тепловизорами, однако обнаружить какие-либо следы так и не удалось. Активную фазу поисков свернули в октябре.