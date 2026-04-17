Стали известны подробности операции по поиску Усольцевых в Красноярском крае

Поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых возобновились. Об этом 360.ru рассказала старший доброволец пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в регионе Серафима Чооду.

Она уточнила, что 17 апреля проходит совместный выезд сотрудников Следственного комитета, полиции, КГКУ «Спасатель» и добровольцев. Группа оценит на месте возможности для поиска пропавших.

«Этот выезд — не возобновление активной фазы, а необходимый этап для определения дальнейших формата и объема работ», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее знакомый семьи Усольцевых Валентин Дегтярев не исключил, что на них напали животные. По его словам, в районе Кутурчинского Белогорья незадолго до исчезновения туристов видели медведицу и четырех медвежат. Хищники также появлялись в этой местности во время поисковых операции.

Дегтярев предположил, что Усольцевы срезали дорогу через курумник и столкнулись с медведицей, от которой не смогли убежать.