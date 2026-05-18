Сосед забил семейную пару москвичей молотком и сбежал под Калугу на дачу

В квартире на улице Корнейчука в Москве нашли убитыми мужчину и женщину. Следователи задержали подозреваемого, которым оказался сосед жертв, а житель ближайшей квартиры поделился с 360.ru подробностями того дня, когда обнаружил тела.

Сосед погибших рассказал, что днем ему позвонила дочь женщины и попросила проверить квартиру. Ночью оттуда доносились крики и шум. Домой он вернулся ближе к вечеру и увидел, что дверь открыта.

«Я приехал без пятнадцати четыре, зашел, там С. лежала в комнате, а Н. — на кухне», — пояснил он.

После этого мужчина сразу связался с дочерью погибшей и вызвал скорую помощь и полицию. Пока ждал экстренные службы, к тамбурной двери подошел неизвестный.

«Я говорю: „Н. нету, сейчас будет тут полиция“. Он развернулся и ушел», — поделился сосед.

Погибшей женщине было 63 года, она работала учительницей. Ее супруг занимался частным извозом.

«О покойниках плохо не говорят. Люди разные, выпивали», — признался житель дома.

Родственница подозреваемого в убийстве пояснила, что тот поддерживал с соседями хорошие отношения.

«С этими не жаловался, они дружили», — сказала она.

Подробно комментировать случившееся собеседница не стала и отметила, что во всем разберутся следователи.