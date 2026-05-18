Сосед забил семейную пару москвичей молотком и сбежал под Калугу на дачу
В квартире на улице Корнейчука в Москве нашли убитыми мужчину и женщину. Следователи задержали подозреваемого, которым оказался сосед жертв, а житель ближайшей квартиры поделился с 360.ru подробностями того дня, когда обнаружил тела.
Что случилось на улице Корнейчука
Сосед погибших рассказал, что днем ему позвонила дочь женщины и попросила проверить квартиру. Ночью оттуда доносились крики и шум. Домой он вернулся ближе к вечеру и увидел, что дверь открыта.
«Я приехал без пятнадцати четыре, зашел, там С. лежала в комнате, а Н. — на кухне», — пояснил он.
После этого мужчина сразу связался с дочерью погибшей и вызвал скорую помощь и полицию. Пока ждал экстренные службы, к тамбурной двери подошел неизвестный.
«Я говорю: „Н. нету, сейчас будет тут полиция“. Он развернулся и ушел», — поделился сосед.
Погибшей женщине было 63 года, она работала учительницей. Ее супруг занимался частным извозом.
«О покойниках плохо не говорят. Люди разные, выпивали», — признался житель дома.
Родственница подозреваемого в убийстве пояснила, что тот поддерживал с соседями хорошие отношения.
«С этими не жаловался, они дружили», — сказала она.
Подробно комментировать случившееся собеседница не стала и отметила, что во всем разберутся следователи.
След привел на дачу
В пресс-службе УВД по СВАО сообщили, что полицейские нашли в квартире тела мужчины и женщины с ранами головы. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер наблюдения, опросили свидетелей и задержали в Калужской области 42-летнего соседа убитых. По данным полиции, в тот день он распивал с ними спиртное.
На допросе задержанный рассказал, что во время застолья поссорился с соседом и забил его молотком на кухне. После этого убил жену мужчины в спальне, выбросил вещи и молоток в мусорный бак, а затем уехал на дачу. Вину он признал.
Столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух человек. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы и начали другие следственные действия.
В 2024 году задержанный уже имел судимость по части первой статьи 119 УК РФ. Тогда мужчину признали виновным в угрозе убийством знакомому: в материалах дела отмечали, что он угрожал ему молотком.
