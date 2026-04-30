Жителя Рубцовска отправили в колонию на 10 лет за убийство соседа

В Рубцовске суд рассмотрел дело местного жителя, который убил соседа и на протяжении почти полугода скрывал преступление. Следствию потребовалось несколько месяцев, чтобы установить истину и раскрыть обстоятельства этого дела, сообщил сайт amic.ru .

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года обвиняемый пригласил соседа в гости, где они вместе распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого хозяин дома задушил гостя. Затем он закопал тело в хозяйственной постройке на своем участке.

После этого фигурант обнаружил в куртке потерпевшего банковскую карту, на которую тот получал пенсию по инвалидности, и начал использовать ее для оплаты покупок. В течение около полугода он расплачивался картой в магазинах, причинив ущерб на сумму более 83 тысяч рублей.

Расследование осложнялось тем, что подозреваемый передвигался по городу в одежде убитого с накинутым капюшоном. На записях с камер видеонаблюдения его принимали за самого потерпевшего. Задержать преступника удалось лишь в марте, когда супруга потерпевшего заявила, что на видеозаписях запечатлен не ее муж.

На допросе задержанный признался в содеянном и указал место, где спрятал тело. Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба») и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу с банковского счета»). Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.