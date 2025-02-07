Сегодня 00:17 «Скрывать нечего». Мать рассказала подробности происшествия с младенцем в Подмосковье Мать Юлия: Бог помог, что выползшая на дорогу дочь в Подмосковье не пострадала 0 0 0 Эксклюзив

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Спасение 11-месячного младенца в Подмосковье вызвало ажиотаж в Сети. Мать девочки Юлия решилась рассказать 360.ru, как все произошло на самом деле и в каком состоянии девочка сейчас. Она отметила, что надеется на верное толкование произошедшего, чтобы в СМИ не было домыслов и слухов.

«Сердце не выдержало» Младенец выполз на проезжую часть Старо-Рязанского шоссе в районе подмосковной деревни Становое 4 февраля. Проезжающий мимо водитель увидел ребенка и спас его. Девочка в порядке, но мать до сих пор пребывает в шоке от произошедшего. «Вы знаете, нечего мне скрывать. <…> Мы благополучная семья, у нас все в порядке. Мы нигде на учете никогда не стояли. Материальное положение у нас тоже нормальное. У меня трое детей», — рассказала собеседница 360.ru. Детям Юлии 16, 14 лет и младшей через пару дней исполнится год. Бабушка, которая выбросила внучку в овраг — мама Юлии, ей 66 лет. Пять месяцев назад у нее обнаружили психическое заболевание, но никто пока не поставил точный диагноз. Предположительно, начальная форма деменции, либо постковидный синдром.

Фото: 360.ru

Пенсионерка проживает отдельно от Юлии, в Шатуре. Пожилая женщина очень хотела видеть внуков, по которым сильно скучала, и женщина разрешила ей приехать погостить. «У меня сердце не выдержало. Я позвонила ее лечащему врачу, поскольку я понимаю, что в дом все-таки брать, где трое детей и одна совсем маленькая, это опасно. Лечащий врач меня не то чтобы заверил, но он сказал, что она безопасна, пока принимает препараты. Просто смотрите, чтобы вовремя принимала препараты и можете ее погостить взять», — рассказала Юлия. Женщина отметила, что это произошло 21 января, и все было хорошо до 4 февраля. Пожилая женщина принимала препараты, была спокойная и доброжелательная, помогала по хозяйству. «Странностей за ней не замечали», — отметила Юлия.

Фото: 360.ru

Что произошло 4 февраля Юлия рассказала, что у девочки режутся зубы, и в ту ночь она долго не могла уснуть. По словам матери, ребенок успокоился примерно в 03:30, Юлия тоже уснула. Женщина удивляется, что спавшая в ногах маленькая собака не зарычала, как обычно, когда кто-то спускается. Восстанавливая хронологию событий, Юлия предположила, что пожилая женщина спустилась, забрала ребенка в «бодике» и вынесла из дома. Судя по рассказам, бабушка выбросила внучку в овраг, откуда та выползла сама на дорогу, где ее и увидел водитель, который согрел девочку и передал полиции. «Я разыскала его номер, чтобы благодарить его, сказать ему спасибо. Он ее согрел, отогрел, отвез в больницу», — рассказала Юлия. В медучреждение водитель привез и бабушку, которую нашел где-то неподалеку. Женщина вспомнила, что уснула примерно в 04:00, девочку нашли в начале пятого. «Она на улице не более 30 минут находилась. Может быть, 35, но он вызвал скорую, они уехали в больницу. И из больницы в 5:40 мне уже позвонил инспектор ПДН. Если честно, я даже не поняла, что произошло», — отметила собеседница 360.ru.

Юлия рассказала, что при разговоре с инспектором не сразу поняла, о чем речь, сначала подумала, что «прикол какой-то», а ее ребенок спит рядом с ней. «Я поворачиваю голову и вижу, что ребенка нет. Она мне начинает по телефону все объяснять, у меня начинается дикая истерика. Я не знаю, что это было, вопли нечеловеческие. Дети просыпаются, муж. Не понимаем, что происходит, что нам нужно ехать», — поделилась мать девочки. Юлия переживала, что дочь могут отдать невменяемой бабушке, и тогда неизвестно, что может случиться. Но девочку передали только родителям. «Ребенка осмотрели все специалисты, мы очень долго были в больнице, и рентген сделали, и выдали нам бумагу, что легкая степень переохлаждения», — добавила женщина. С девочкой все в порядке, заверила мать ребенка. Но отметила, что все равно вызвала педиатра на дом.

Все сказали, что просто наблюдать. Но я не смогла просто наблюдать. Мне страшно. <…> Господь помог, что все вот так и закончилось. Юлия Мать пострадавшей девочки

Женщина добавила, что у ее дочери нет обморожений, о которых ранее писали СМИ, руки девочки были просто грязные — она ползала по земле.

Больная и опасная По словам женщины, ее мать не до конца поняла, что она совершила. До нее дошло, что что она что-то натворила, и пожилая женщина сбежала — поехала к себе домой. Узнав у соседей, что она приехала, Юлия позвонила в полицию и обрисовала ситуацию. «Я позвонила в полицию в Шатурскую и объяснила, что вот произошла у нас такая ситуация, и что там есть соседские дети, и я боюсь за чужих теперь детей. Что если она социально опасна, нужно что-то делать, потому что вдруг что-то с чужими еще детьми произойдет», — объяснила собеседница 360.ru. В полиции ее услышали, забрали пожилую женщину и отправили в психиатрическую больницу на лечение. Пациентке предстоит принудительное лечение.