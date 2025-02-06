Мать спасенной на дороге в Подмосковье девочки рассказала о состоянии ребенка

Жизни 11-месячной девочки, которую мужчина нашел на дороге в Московской области, ничего не угрожает. Она проходит лечение под присмотром родителей дома. Об этом в разговоре с 360.ru сообщила ее мать Юлия.

«Она себя чувствует прекрасно уже. Педиатра вызвали, всеми врачами она осмотрена», — рассказала женщина.

По словам Юлии, с последствиями ночного инцидента семье помогают справиться органы опеки. Бабушку, оставившую младенца без присмотра, отправили на лечение в психиатрическую клинику.

Подруга Юлии поделилась с 360.ru, что спасенная девочка воспитывалась в многодетной благополучной семье. С ними проживала бабушка, которая сидела и занималась с младшей внучкой. Однако в прошлом году у пенсионерки начались проблемы со здоровьем. Медицинскую помощь ей оказывали в психиатрическом отделении.

«После Нового года ее выписали. Вроде все хорошо было, она была адекватная, лекарства принимала вовремя. Но когда человек психически не здоров, сложно какие-то вопросы предугадать», — сказала знакомая семьи.

Женщина добавила, что случившееся с ребенком ситуация очень встревожило ее маму и сейчас Юлия переживает.

«Конечно, она в шоке, была расстроена очень сильно, прямо в панике. Мама до сих пор переживает», — описала состояние Юлии ее подруга.

История спасения ребенка произошла ранним утром 5 февраля. Водитель, который ехал на иномарке Kia по Старо-Рязанскому шоссе в районе подмосковной деревни Становое, заметил на обочине плачущего младенца. Девочка ползла в сторону трассы, но мужчина остановился, забрал ее в машину, и вызвал на место сотрудников полиции и скорой помощи.

Спустя десять минут к его автомобилю подошла женщина, заявившая, что является бабушкой девочки. Водитель решил не отдавать ей ребенка до прибытия полицейских.

Медики диагностировали у пострадавшей переохлаждение первой степени.

По данным полиции Московской области, девочку оставила ее 65-летняя бабушка, которая вышла с ней на улицу, а после потеряла ее из вида.

Источник 360.ru в правоохранительных органах рассказал, что пострадавшая воспитывается в многодетной семье, которая ранее не состояла на учете. Через несколько дней ребенку исполнится год.

В пресс-службе подмосковного главка СК России добавили, что следователи возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование обстоятельств и причин случившегося проконтролирует прокуратура Московской области.