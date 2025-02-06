Девочку-младенца, которая выползла на дорогу в Подмосковье, сняли на видео

Момент того, как девочка-младенец выползла на обочину дороги в Московской области, попал на видео. Кадры предоставил источник 360.ru.

На записи с видеорегистратора видно, как на Старо-Рязанском шоссе в районе подмосковной деревни Становое неожиданно появилась плачущая девочка без верхней одежды. Водитель, который увидел ребенка, остановился и забрал ее в автомобиль.

История спасения произошла ранним утром 5 февраля. Мужчина, ехавший на иномарке Kia, заметил ползущую девочку и отогревал ее в машине до приезда на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и скорой помощи. Позже в полиции Московской области, рассказали, что девочку оставила ее 65-летняя бабушка, которая вышла с ней на улицу, а после потеряла ее из вида.

Мама 11-месячной девочки рассказала 360.ru, что сейчас ребенок находится дома и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Пенсионерку, которая не уследила за внучкой, отправили на лечение в психиатрическую больницу.

В пресс-службе подмосковного главка СК России добавили, что следователи возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.