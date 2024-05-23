«Это не только наша беда». Сгоревший в Истре хостел работал без регистрации

Жертвами пожара в организованном хостеле на территории садового некоммерческого товарищества «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра стали приезжие из стран ближнего зарубежья женщины. Об этом 360.ru рассказали соседи.

Они много раз сообщали во все инстанции и указывали, что дом не предназначен для поселения большого числа людей, но реагировал на сообщения, по словам местных жителей, только участковый.

«Он приезжал несколько раз, разговаривал, [хозяйку] к себе вызвал. Но это все заканчивалось тем, что закрывали или прикрывали на время, а буквально через недели две все заново начиналось. Сейчас еще мало народу. В прошлом году их было больше 20 человек», — рассказала Екатерина Маркетти.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что жители СНТ сообщали везде, что дом не зарегистрирован в качестве хостела и там нельзя расселять большое количество постояльцев: это опасно. Но никакой реакции не было.

Погибшие не воскреснут

Еще одна жительница садового товарищества Ольга Платонова добавила, что сейчас уже не так важно, насколько законно работал хостел: жили там только женщины, часть из которых погибли.

«Сейчас их дети получат такой ударный месседж из Москвы: ваши мамы приедут в гробах. Одна женщина находится где-то в больнице. Я попросила организовать сбор денег для помощи ей. Собрали небольшую сумму», — поделилась она.

Ольга добавила, что попавшая в больницу женщина приехала из Киргизии. Она же и сообщила, что в помещении остались еще пять соседок.

«Я сначала думала, что [погибли] только четыре, а оказалось — восемь. Вопросы сейчас можно задавать кому угодно. Ну давайте побьем [хозяйку], что, воскреснут восемь человек? Есть пробел в законодательстве. Хостелы — это не только наша беда. Это беда вообще Подмосковья. Значит, где-то есть лазейка, что так можно сдавать», — возмутилась она.