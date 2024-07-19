Сегодня 14:40 «Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове Участники драки с бойцом Ларкиным пожаловались на угрозы спортсмена 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Переросший в драку конфликт произошел в багажном отделении между пассажирами рейса Бодрум — Москва и бойцом лиги RCC Александром Ларкиным в багажном отделении аэропорта Внуково. Подробности ЧП 360.ru рассказал участник происшествия Александр.

Били профессионально Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета, когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина, в грубой форме потребовал уступить дорогу. «Они начали нам угрожать, что, мол, сейчас „внизу порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют», — заявил собеседник 360.ru. Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили попутчиков сзади.

Наносили удары профессионально. У нас человек в больницу с сотрясением мозга вчера уехал. Я, увидев эту ситуацию, пошел выручать друзей. Александр участник конфликта с Ларкиным

Пассажир подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По словам мужчины, он сам и трое его друзей получили травмы.

Бил ногами по голове, мне прилетело коленом в нос. Они еще сказали: «Завтра мы с вами встретимся, и вы пожалеете об этом». Александр

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз: чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции. Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих. Виталий Тарасов менеджер Ларкина

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации и попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции. В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений. В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно и всем мешали. Когда им сделали замечание, они полезли в драку.