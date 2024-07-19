В RCC отреагировали на сообщения о драке Ларкина в аэропорту Внуково

В RCC заявили, что не готовы делать поспешные выводы о драке Ларкина в аэропорту

RCC заявила, что находится на связи с менеджером бойца ММА Александра Ларкина после публикации видео с дракой спортсмена в аэропорту Внуково. Об этом 360.ru заявили представители промоутерской компании.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины», — отметили в пресс-службе.

Также в RCC обратили внимание, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Ларкин, что их действия нарушают правила аэропорта, но его оскорбляют в ответ.

«Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы», — добавили в компании.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Только результат проверки может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений, заключили в RCC.