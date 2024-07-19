В RCC отреагировали на сообщения о драке Ларкина в аэропорту Внуково

В RCC заявили, что не готовы делать поспешные выводы о драке Ларкина в аэропорту

Фото: РИА «Новости»

RCC заявила, что находится на связи с менеджером бойца ММА Александра Ларкина после публикации видео с дракой спортсмена в аэропорту Внуково. Об этом 360.ru заявили представители промоутерской компании.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины», — отметили в пресс-службе.

Также в RCC обратили внимание, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Ларкин, что их действия нарушают правила аэропорта, но его оскорбляют в ответ.

«Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы», — добавили в компании.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Только результат проверки может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений, заключили в RCC.

Информация о том, что Ларкин устроил драку во Внукове, появилась минувшей ночью. По данным Mash, боец напал на туриста из-за того, что тот вместе с семьей мешал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

Бойца задержали вместе с шофером, отпустив домой после дачи показаний, добавил источник Telegram-канала. Также собеседник Mash уточнил, что рядом с Ларкиным во время конфликта находились его друзья, но они сбежали до прибытия полицейских.

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