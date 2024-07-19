Менеджер Ларкина заявил о провоцировании бойца на конфликт во Внукове

Боец МММ Александр Ларкин не является инициатором конфликта в аэропорту Внуково, его спровоцировали. Об этом 360.ru сообщил представитель спортсмена Виталий Тарасов.

«Александр однозначно не является инициатором этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также окружающих», — сказал он.

Тарасов поблагодарил сотрудников аэропорта за адекватную оценку ситуации и попытки успокоить агрессивных людей.

«Я надеюсь, что к Александру не применят никаких санкций. Со стороны полиции пока нет решений, но обе стороны уже опрошены, разбирательство ведется», — добавил менеджер.

Информация о том, что Ларкин устроил драку во Внукове, появилась в ночь на пятницу. По данным Mash, боец набросился на туриста из-за того, что тот вместе с семьей мешал проехать ему с друзьями по дороге для VIP-пассажиров на гольф-каре до борта.