Сегодня 16:56 «Робинзон» из Якутии: как дальнобойщик 6 дней выживал в тайге с ожогом и без связи Мужчина почти неделю выживал в тайге в Якутии без связи 0 0 0 Фото: Дороги Арктики / Соцсети Эксклюзив

В Якутии спасли водителя Константина из Амурской области, который почти неделю выживал в тайге после того, как его грузовик сломался на закрытом зимнике. Подробнее о случившемся — в материале 360.ru.

Пошел пешком по тайге и обжег ногу Как сообщила пресс-служба КП РС (Я) «Дороги Арктики», мужчина отправился в путь 4 мая, хотя сезонная дорога была официально закрыта еще 20 апреля. Лед в это время уже теряет прочность, грунт становится зыбким, и любая техника рискует застрять или провалиться. Несмотря на запрет, водитель решил рискнуть и поехал из села Угольное в сторону села Сасыр. Примерно в 70 километрах от начального пункта его КамАЗ сломался. Поняв, что ждать помощи неоткуда, мужчина принял решение бросить машину и идти пешком обратно. «Он прошел 50 километров. Однако на этом его мытарства не закончились: оставалось еще 20 километров, как путь преградила река Зырянка. Увидев, что перейти ее он не сможет, амурчанин устроил себе временное жилище из палок и провел в таких условиях двое суток», — заявили в пресс-службе. На одном из привалов мужчина сильно обжег ногу — пытался разжечь костер с помощью солярки, слитой из бака сломавшегося КамАЗа, и пламя вспыхнуло неожиданно сильно. Местные жители удивились, что за все дни пути ему ни разу не попались медведи, которые как раз просыпаются после зимней спячки и очень голодны. «После получения сигнала МВД Якутии и Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) оперативно подключились к решению проблемы. Руководство казенного предприятия „Дороги Арктики“ выделило вездеход „Трэкол“ Верхнеколымского дорожного участка. А районная администрация обеспечила топливо», — сообщили в КП РС (Я).

В первую очередь позвонил супруге Как заявила в беседе с 360.ru жена мужчины Марианна, связь в тех местах ловится только на возвышенностях. Константин заранее зарядил телефон. Когда ему удалось поймать сигнал, то первым делом позвонил супруге. С собой у него был минимальный запас еды: сало, сахар и немного хлеба. Также в машине оставались спички и зажигалка, а из инструментов — два ножа. Из них он сделал нечто вроде копья, пытаясь при необходимости охотиться. «В первую очередь он мне дозвонился, а потом уже я начала звонить 112, везде вызывать все службы по Якутску, начиная с Владивостока и до Якутска», — сказала она. Выяснилось, что мужчина получил ожог голени третьей степени. Кроме того, у него диагностировано обморожение рук и стоп. «Когда он костер разжигал, <…> солярка была, он слил с машины. Ну и где-то вот обжегся», — рассказала собеседница 360.ru. Сейчас кожа на ладонях шелушится, требуется постоянное лечение мазями. Тем не менее, когда его нашли спасатели, состояние оценили как удовлетворительное.

Выжить помог бесценный опыт По словам Марианны, из-за постоянных обрывов связи определить его местоположение было почти невозможно. Спасатели не могли получить геолокацию, а интернет в тайге отсутствовал. Кроме того, эвакуация осложнялась тем, что зимник был разрушен. Вертолет не мог сесть из-за раскисшей земли, а вездеходы с трудом пробивались по затопленным участкам. «Помогло ему выжить то, что он у меня в принципе рыбак-охотник, мы живем тоже в тайге. Страх, конечно, был у него, потому что места незнакомые, но держался. Если бы он был просто городской житель, навряд ли бы он там что-то сделал для себя», — объяснила она. Сейчас мужчина уже дома, его жизни ничего не угрожает. В интернете его уже прозвали Робинзоном Крузо, но сам он об этом пока не знает. Несмотря на пережитое, он не собирается уходить из профессии дальнобойщика, потому что, по его собственному выражению, «работа — это вся жизнь».