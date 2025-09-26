«Он просто очень сильный духом». Екатеринбуржец отбился от волков в тайге и выжил

Дочь выжившего в тайге мужчины: у него с собой были только зажигалка и нож

Житель Екатеринбурга Федор Медведев заблудился в тайге и провел в лесу семь дней. Ему удалось выжить и самому выйти на дорогу, рассказала 360.ru его дочь Ксения.

Собеседница 360.ru объяснила, что ночью к ее отцу приходила стая волков, от которой тот отбивался с помощью ветвей из костра.

«Он находился ровно семь дней в лесу, выживал ночами. У него с собой была только зажигалка и нож», — подчеркнула девушка.

Он проснулся и начал бросать голыми руками горящие бревна и все то, что разжигал. Поэтому у отца пострадали руки, каждый палец по фалангу сожжен. Мы надеемся, что все восстановим, но сейчас картина жуткая. Зато он спасся.

Ксения добавила, что семья очень переживала за Федора. Его супруга сама каждый день отправлялась в лес и не могла спокойно спать, зная, что ее муж до сих пор где-то в тайге.

«Он просто очень сильный духом. <…> Отец вышел сам на дорогу. Он очень много знаков оставлял и каждый день жег костры, пропитался весь дымом, чтобы животные его запах не слышали», — подчеркнула девушка.

Ксения призналась, что новость о возвращении отца ее шокировала, хотя она надеялась на лучшее и продолжала ждать его возвращения.

«Человек из спасательного отряда сказал, что я кричала и не могла в это поверить. Эмоции не передать», — сообщила она.

По ее словам, когда Федор увидел на дороге спасательный отряд, у него отказали ноги. Спасатели помогли мужчине, отвезли до больницы и не отходили от него, пока медики не заверили, что здоровью ничего не угрожает.

«Он ни разу не показал свою боль. Он обнимается, смеется...» — ответила Ксения на вопрос про состояние отца.

Федор Медведев отстал от группы 18 сентября в районе горы Конжаковский камень. Все дни в тайге он питался шишками и грибами.