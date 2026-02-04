Сегодня 16:20 «Раздули из ничего». Признания педофила-убийцы шокировали суд — новые детали дела Жилкина 0 0 0 Фото: РИА «Новости» / Пресс-служба Следственного комитета Происшествия

Жестокая расправа над 9-летним мальчиком в Ленобласти потрясла всю страну: по подозрению в убийстве ребенка задержали Павла Жилкина. Изверг сознался во всем, рассказал, как мальчик умер после первого же его удара, раскрыл свои мотивы, но виноватым себя словно бы ни в чем на самом деле не считает. А как иначе понять его циничную фразу в суде — «раздули из ничего»?

Подробности убийства 9-летнего мальчика в Ленобласти В Санкт-Петербурге расследуют дело о зверском убийстве 9-летнего мальчика. Он помогал семье и мыл автомобили за вознаграждение. В конце января ребенок сел в машину к незнакомцу у супермаркета и пропал. В Псковской области 2 февраля после погони задержали Петра Жилкина — он путал следы и менял авто в попытке скрыться. Сначала он молчал, но потом сознался в преступлении: рассказал, как несколько раз ударил ребенка, отвез его к водоему, привязал тело к трубам и утопил. В ту же ночь волонтеры нашли в замерзшем Нижнем Шингерском водоеме тело мальчика. Ноги ребенка были связаны скотчем. Мальчик погиб от первого удара в голову.

Фото: РИА «Новости»

Что сказал предполагаемый убийца мальчика Накануне суд избрал меру пресечения Жилкину, он будет находиться в СИЗО до 31 марта. На заседании подозреваемый сделал циничное заявление: из-за расправы начали травить его близких. «Раздули воздух из ничего, блин», — добавил он. При этом Жилкин прятал лицо. Даже его защитник попросил доверителя помолчать.

Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Что известно о Петре Жилкине Петр Жилкин — уроженец Новодружеска Луганской области. Он переехал в Россию до 2014 года, жил в деревне Яльгелево Ленинградской области и работал в сфере строительства. Предполагаемый преступник активно интересовался праворадикальными и националистическими идеями: репостил соответствующие публикации, призывал «не молчать и организовываться», а на его аватарке в телеграм-канале стояло изображение «квадрата Сварога» — символа, связанного с неоязыческими верованиями и культом «бога-кузнеца».

Фото: РИА «Новости»

Во время обыска у подозреваемого нашли файлы с детской порнографией. «Да, при обыске у подозреваемого действительно были обнаружены материалы порнографического характера», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу Анастасия Глущенко. Соседка подозреваемого Валерия рассказала, что Петр вел замкнутый образ жизни, почти ни с кем не общался и часто вступал в конфликты. Свою собаку он выгуливал без намордника и на любые замечания реагировал агрессивно.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что известно об убитом в Ленобласти мальчике Ребенок рос в неблагополучной семье — его родители растили семерых детей, специально не вступали в брак ради социальных пособий, не работали, а отец и вовсе пропадал. Дети часто болели и пропускали школу, а ставший жертвой мальчик не проучился ни одного класса. Вместо этого он зарабатывал для семьи, протирая на парковках фары машин, сообщил телеграм-канал Shot. «Самого Пашу мать в школу и не планировала отправлять: к девяти годам мальчишка не окончил ни одного класса, а вместо этого приносил деньги в семью здесь и сейчас — протирал фары машинам на парковке местного ТЦ. Там его и заприметил педофил Жилкин», — написали авторы поста.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что грозит предполагаемому убийце На допросе Жилкин заявил, что знал мальчика, так как тот часто мыл фары его авто. В роковой день мужчина встретил ребенка, купил ему бургер и предложил погреться в машине. Затем Жилкин предложил мальчику пять тысяч рублей за интимную услугу — тот якобы согласился. По пути в безлюдное место ребенок изменил решение и потребовал 500 тысяч — в противном случае обещал рассказать родителям о предложении Жилкина. Тогда тот расправился с мальчиком. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека». За расправу Жилкину грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ребенку не повезло со взрослыми Родители убитого мальчика хорошо устроились — сами не работали, пока ребенок приносил в дом деньги, отметила член Совета по правам человека при президенте, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова. «Он даже не знал, что такое пойти первый раз в первый класс. Жилкина поймали удирающим в Эстонию. Сидеть за убийство он точно не хотел. Еще пишут, что его сожительница о его дурных наклонностях знала, но молчала», — написала она в телеграм-канале. Молчали и сотрудники ТЦ, где ребенок мыл машины, а полиция и опека бездействовали.

Родители, как пишут, могли послать его к ТЦ сами. Паша убит не только потому, что ему встретился педофил, а потому, что ему вообще не повезло со взрослыми. Марина Ахмедова

«Проблемы не решить, если их замалчивать» Из каждого утюга в России сейчас звучат новости о файлах Джеффри Эпештейна и политиках-педофилах в США. Но о проблемах в собственной стране мало кто говорит, подчеркнула актриса Яна Поплавская. «А то, что у нас происходит: про педофилов и детоубийц, мигрантов-насильников, про вербовку школьников украинскими террористами, про массовое вовлечение подростков в наркобизнес закладчиков, никто не знает, что это есть? Проблемы не решить, если их замалчивать. Демографию не поднять, если не решать эти проблемы», — заявила она. Поплавская призвала признать и исправить собственные промахи. «Прежде чем кто-то вякнет про рожай и демографию — пусть отчитается, что он сделал ради детей, ради этой самой демографии», — добавила актриса.