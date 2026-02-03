«Раздули воздух из ничего». Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге обрушился на журналистов

Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге обвинил во всем журналистов

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге во время судебного заседания пожаловался на чрезмерное внимание СМИ к делу. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По словам фигуранта, журналисты «раздули воздух из ничего».

Как написал телеграм-канал «Осторожно, новости», мужчина сказал, что из-за публикаций начали травить его дочь.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Его арестовали до 31 марта.

Следственный комитет назвал причину гибели ребенка. Фигурант ударил мальчика кулаком по голове, от чего тот скончался.

Ребенок пропал 30 января — в последний раз его видели на парковке у магазина «Лента» на Таллинском шоссе, где он сел в автомобиль к мужчине. В поисках участвовали волонтеры и правоохранители.

Злоумышленника задержали 2 февраля в Псковской области, он признался в убийстве. Тело ребенка фигурант утопил. Также сообщается, что мужчина ранее переехал в Санкт-Петербург из ЛНР.