Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге арестовали

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петра Жилкина», — указано в сообщении.

Обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя. Его арестовали на один месяц и 30 дней — до 31 марта.