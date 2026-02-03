Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге арестовали
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петра Жилкина», — указано в сообщении.
Обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя. Его арестовали на один месяц и 30 дней — до 31 марта.
Тело пропавшего 30 января мальчика обнаружили в Ломоносовском районе. Подозреваемый в убийстве девятилетнего ребенка признался в преступлении. На его компьютере обнаружили множество файлов с детской порнографией, а сам подозреваемый на допросе заявил, что мальчик шантажировал его — требовал полмиллиона рублей.
