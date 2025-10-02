Сегодня 14:26 Загадочное исчезновение: раскрыты подробности о пропавшей в красноярской тайге семье 0 0 0 Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

В Красноярском крае в конце сентября пропала семья из трех человек — они до сих пор не вышли на связь. В регионе развернули спасательную операцию. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно об исчезновении семьи в тайге Красноярского края Пропавшие — 64-летний житель Сосновоборска, его 48-летняя жена и их пятилетняя дочь. Они ушли в поход 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края, а спустя два дня знакомый семьи обратился в правоохранительные органы. Он сообщил, что туристы перестали выходить на связь. По данным Telegram-канала Baza, глава семейства — любитель походов, его супруга работает психологом. «По предварительным данным, семья планировала пройти небольшой маршрут между поселками Кутурчин и Мина. Но что-то пошло не по плану», — отметили авторы поста.

Как идут поиски пропавших В МВД Красноярского края сообщили, что к поискам пропавших подключились полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. Всего в операции задействовали более 50 человек. Местность обследуют с помощью вертолетов и беспилотников. Поиски осложняются тем, что в лесном районе нет связи — это глухая тайга. По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело. 360.ru связался с волонтерами, однако они сообщили, что пока никакой информации о семье не поступало.

Версии исчезновения семьи под Красноярском Местные жители видели семью с объемными рюкзаками близ леса. Машину супруги оставили в поселке Кутурчин, где ее и обнаружили поисковики целой и невредимой. Никто из членов семьи не вышел к автомобилю ни в день похода, ни вечером, ни на следующие сутки. «Да, их авто видел местный житель. Но пока подробностей нет, потому что нет связи с группой следователей», — рассказали РИА «Новости» в СК. Заблудившиеся люди находятся в смертельной опасности: температура воздуха ночью в этой местности опускается ниже нуля, а местами до -10 градусов. Во что были одеты туристы — неизвестно, как и то, какие запасы теплых вещей, продуктов и медикаментов у них были с собой. Территорию, где идут поиски, осматривают с помощью тепловизоров, но меры пока не дали результатов. Не исключено, что семья могла наткнуться на дикую избушку в лесу и остаться там на привал. Красноярские охотники говорят, что такие есть неподалеку от Минской петли — в округе достаточно много диких животных.

Кстати, это еще одна из версий. На пропавшую семью могли напасть бурые медведи, обитающие в районе горного хребта Кутурченское Белогорье. Хищники регулярно выходят к популярной у туристов реке для ловли рыбы. Территории, где можно встретить медведей, никто не контролирует. Туристы могут заходить туда, в связи с чем местные неоднократно выражали недовольство. Пропавшие не регистрировали свой маршрут, заявили в МЧС. «Нет, семья не была зарегистрирована», — отметили спасатели. Они уточнили, что обычно маршруты регистрируют организованные группы, а те, кто отправляется в однодневные походы, не обязаны это делать.