Семья с ребенком исчезла в красноярской тайге

В Красноярском крае правоохранители и местные жители ищут семью из трех человек, пропавшую во время туристического похода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД .

Предварительно, 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились по маршруту в стороны гору Буратинка, и до сих пор не вышли на связь.

Семью ищут в районе Манской петли в Партизанском районе. В спасательной операции задействовали свыше 50 человек, включая сотрудников полиции, добровольцев, спасателей и жителей окрестных населенных пунктов. Местность обследуют с помощью БПЛА.

В начале сентября в Томской области пропал музыкант. Его тело обнаружили в лесу между Северском и деревней Чернильщиково.