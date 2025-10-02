Волонтер сообщила, что никакой информации о пропавшей под Красноярском семье нет

Информации о пропавшей в Красноярском крае семье пока не поступало. Об этом 360.ru сообщила волонтер, участвующая в поисках.

«Пока информации нет, как выйдет руководитель на связь (она там находится), я скажу, чтобы она с вами связалась. Наберем. Пока информации нет никакой», — сказала доброволец.

МВД опубликовало видео поисковых мероприятий в Партизанском районе Красноярского края, где полиция, спасатели, волонтеры и местные жители ищут семью из трех человек. На кадрах видно, что в операции задействовали вертолет.

По данным правоохранителей, мужчина и женщина 1961-го и 1977 годов рождения и их пятилетний ребенок отправились по туристическому маршруту в сторону горы Буратинка 28 сентября. Семья до сих пор не вышла на связь.