На пропавшую в Красноярском крае семью могли напасть бурые медведи

На семью с ребенком, исчезнувшую в Красноярском крае, могли напасть медведи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В этих местах, как пишет канал, много медведей, которые часто выходят к реке за рыбой, а по ночам появляются недалеко от охотничьих домиков. При этом территорию никто не контролирует.

По данным регионального управления МВД, 64-летний мужчина, 48-летняя женщина и их пятилетний ребенок 28 сентября отправились в турпоход в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь. Их ищут более 50 полицейских, спасателей и волонтеров, обследуя местность в том числе с квадрокоптеров.

Ранее в соседней Хакасии вооруженные посты выставили вокруг города Абаза из-за нашествия медведей. Местные жители объясняют происходящее неурожаем, из-за которого косолапые ищут еду у человека.