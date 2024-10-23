Сегодня 19:53 Вендетта по-ингушски. Что известно о расстреле в Магасе 0 0 0 Фото: Serguei Fomine / Global Look Press Происшествия

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Ингушетия стала ареной для войны кланов. Все началось с подросткового секса, а закончилось стрельбой и убийствами сотрудников Центра «Э». Как на Кавказе завязалась очередная вендетта, выяснял 360.ru.

Убийство Аушевых в Ингушетии Вечером 11 октября при въезде в столицу Республики Ингушетия Магас неизвестные расстреляли автомобиль Great Wall с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Погибли три человека: Илез, Беслан и Амир Аушевы. Четвертый пассажир перед стрельбой отошел поговорить по телефону и остался цел. Нападавшие открыли огонь из серебристой «Лады» и на ней же оперативно сбежали. Позднее сожженный дотла ВАЗ-99 обнаружили в Северной Осетии. Преступники скрылись в неизвестном направлении, но рядом с машиной нашли салфетки с кровью — возможно, одного из стрелков ранили. Четвертым пассажиром был заместитель руководителя ингушского Центра «Э» Адам Хамхоев. Следователи предполагали, что именно он стал главной целью нападавших: ранее на него уже покушались четыре раза, дважды ранили. Однако недавно выяснилось, что причиной нападения могла быть кровная месть.

Война тейпов Виной всему могла быть война между двумя тейпами. Нет, речь вовсе не о спортивной медицинской ленте, а об ингушских кланах, в этом случае — Аушевых и Баркинхоевых. Последние ведут свою историю из XIV–XV веков, их родоначальник Барким основал селение Озиг в горной Ингушетии. Аушевы пусть и не из настолько древнего рода, но тоже большой и уважаемый тейп. Среди них много известных деятелей, в том числе первый президент Ингушетии Руслан Аушев.

Фото: Магас, Ингушетия. Viktor Pogontsev/Russian Look / Global Look Press

От некоторых представителей фамилии клан просто отказывался. Так было с блогером, террористом и экстремистом Абу Кавказом, в миру — Адамом Аушевым. В 2020 году тейп Аушевых заподозрили в убийстве Ахмеда Нальгиева из-за земельного спора. Тогда говорили, что виновные — сыновья руководителя строительной фирмы Мусы Аушева. Тейп Нальгиевых якобы объявил кровную месть, и осенью 2022 года бизнесмен был убит.

Интересно Капитан милиции Руслан Нальгиев в августе 2009 года смог остановить террориста-смертника, который протаранил ворота РОВД «Газелью», набитой взрывчаткой. Милиционер бросился наперерез и открыл огонь. Когда пули пробили двигатель, машина остановилась и сразу же взорвалась. Нальгиев спас более 90 жизней, при этом сам лишился ноги. Президент России Владимир Путин присвоил капитану звание Героя Российской Федерации. Капитан милиции Руслан Нальгиев в августе 2009 года смог остановить террориста-смертника, который протаранил ворота РОВД «Газелью», набитой взрывчаткой. Милиционер бросился наперерез и открыл огонь. Когда пули пробили двигатель, машина остановилась и сразу же взорвалась. Нальгиев спас более 90 жизней, при этом сам лишился ноги. Президент России Владимир Путин присвоил капитану звание Героя Российской Федерации.

Аушевы против Баркинхоевых Вернемся к причинам расстрела. В апреле этого года в крупнейшем городе Ингушетии Назрани похитили 17-летнего подростка из тейпа Аушевых. Его раздели, избили, побрили, облили зеленкой и заставили признаться на видео, что у него был секс с 16-летней девушкой из тейпа Барĸинхоевых, сообщил Telegram-канал Baza. По версии похитителей, молодой человек шантажировал подругу интимными видео. После записи признаний парня выбросили в центре города. В тот же день по местным пабликам разлетелось видео с униженным. Правда, уже на следующий день он вместе с отцом снял опровержение и поклялся на Коране, что невиновен. Спустя месяц снова похитили человека — на этот раз седовласого мужчину из тейпа Баркинхоевых. Его избили, отняли штаны и повесили их на мосту федеральной дороги «Кавказ» как символ оскорбления. При этом сам похищенный пытался втолковать мстителям, что в глаза не видел подростка Аушевых.

Фото: Трасса «Кавказ» / РИА «Новости»

Видео снова стало достоянием местных групп в соцсетях, оно носило пафосное название «Ответ Аушевых Баркинхоевым». Все уже грозило перерасти в серьезную стычку, но старшие представители тейпов встретились и оформили примирение. К тому моменту девушка, из-за которой начались разборки, бесследно пропала. Однако сыновья избитого мужчины в перемирии не участвовали. Они тоже записали и выложили ролик, в котором пообещали отомстить за честь отца. По непроверенным данным, именно они в октябре напали на автомобиль, в котором сидели трое обидчиков, — Аушевы ожидали ответного удара, потому всегда ездили группой.

Фото: Вид на Магас. Serguei Fomine / Global Look Press

Не исключено, что за иномаркой наблюдали и специально выждали, когда Хамхоев отойдет от машины. Кстати, в день нападения рядом с местом преступления дежурил наряд Госавтоинспекции. Поскольку сотрудники не обратили внимания на стрельбу и автомобиль преступников, впоследствии их уволили. Сейчас следствие продолжается. Будем надеяться, что скоро оно точно ответит на вопрос, кто же и почему убил Аушевых. Стоит лишь напомнить, что по законам России мотив кровной мести при совершении убийства рассматривается как обстоятельство, отягчающее вину.