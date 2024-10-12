Сегодня 14:04 Расплата с убийством. История кровной мести в России и мире 0 0 0 Фото: Кадр из к/ф «V — значит Вендетта». Globe Photos / Global Look Press Общество

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Как только не называют кровную месть — катакиути, вендетта, чир, дия. Но, независимо от названия, принцип остается неизменным веками: убить обидчика, а иногда и всю его семью. Где бушевали страсти мщения, какие случаи стали самыми известными — в материале 360.ru.

Око за око Кровная месть так же стара, как и человечество. Еще до прихода хоть какого-то внятного закона люди старались разграничить ответственности сторон. Делали это самым простым и примитивным способом: око за око, зуб за зуб. Впоследствии эти правила попадали даже в религиозные книги. Не верите? Почитайте Ветхий Завет. Древние греки поддерживала эти резоны, особенно когда дело касалось убий­ства. Причем не только преследовали виновника, но убивали также и его род­ст­вен­ни­ков, вплоть до детей двою­род­ных бра­тьев. Так сказать, причиняли еще больший ущерб. А вот те, кто по каким-то причинам отказывался от мести, подвергались общественному порицанию. Да что там греки — практически весь мир так жил, от Албании до Японии. Правда, с развитием товарно-денежных отношений кровная месть постепенно заменялась какой-нибудь компенсацией: дескать, убили вашего тятю, вот вам быка, и мы квиты. Соглашались не все, но все-таки.

Фото: Пьер-Поль Прюдон, «Справедливость и Божественное Возмездие, преследующие Преступление», около 1805–1808 годов / Википедия

Постепенно в большинстве стран кровная месть обосновалась в «сером» секторе. То есть закон определял наказание за убийство или другие тяжкие преступления, но если злоумышленник смог увернуться от правосудия, отмщение становилось абсолютно легальной частной гражданской инициативой. А так как всем хотелось за око родственника вырезать оппоненту не только глаз, но и сердце, а другой стороне — ответить сторицей, эта кровавая волынка могла тянуться буквально веками. Помните: «Две равно уважаемые семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитья»? Да-да, история Ромео и Джульетты основана как раз на кровной мести родов Монтекки и Капулетти.

Кровная месть в России Россия, к сожалению, не стала исключением. С давних времен и по сегодняшний день решать конфликты объявлением кровной вражды предпочитают народы Северного Кавказа, где сильно развита клановость: в Северной Осетии, Чечне, Адыгее, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. Обычно поводом для мщения становилась смерть кого-то из родни, причем кровником объявляли или непосредственного виновного, или его близкого родственника. За убийство женщины полагалось лишить жизни двоих мужчин. Если погибших было больше одного, дело могло вылиться в локальную и затяжную войну.

Отомстить имели право только близкие родственники жертвы. Если в роду не осталось дееспособных мужчин, это могла сделать и женщина. Убийство врага друзьями, соседями, коллегами кровной мести не отменяло. Зато вызывало новый виток — новоявленным убийцам хотела отомстить родня убиенного. На Кавказе никогда не мстили женщинам, детям, сумасшедшим и умственно неполноценным, пожилым людям и несовершеннолетним юношам. Нельзя было убивать во время трапезы, религиозных праздников, молитвы и в людных местах. Некоторые обычаи запрещали нападать без предупреждения — из-за угла, со спины.

Интересно Прежде чем хвататься за оружие, обиженная сторона почти всегда шла за советом к старейшинам или очень уважаемым людям. Те проводили разбирательство и выносили вердикт — виновен ли подозреваемый. Если да, то давалось разрешение на кровную месть, о которой официально объявляли родственникам убийцы. Прежде чем хвататься за оружие, обиженная сторона почти всегда шла за советом к старейшинам или очень уважаемым людям. Те проводили разбирательство и выносили вердикт — виновен ли подозреваемый. Если да, то давалось разрешение на кровную месть, о которой официально объявляли родственникам убийцы.

Прятаться, даже за границей, чаще всего бесполезно: кровника находили даже спустя десятилетия, а если он за это время умирал — брались за его ближайшую родню. Ведь месть, как известно, блюдо, которое нужно подавать холодным. Однако все чаще споры предпочитают решать миром. Прощать — удел сильного и благородного. К тому же законодательство Российской Федерации мотив кровной мести при совершении убийства рассматривает как отягчающее вину обстоятельство. Ответственность за такое преступление предусматривает статья 105 Уголовного кодекса: лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Самая известная месть россиянина Осетинский архитектор Виталий Калоев с 1999 году проектировал дома в Испании. Мужчина был женат, в семье подрастало двое детей — сын Константин и дочь Диана. Вечером 1 июля 2002-го мать и дети вылетели к отцу семейства рейсом Москва — Барселона. В 23:35 лайнер столкнулся с грузовым Boeing. Выживших не было. Калоев вылетел к месту катастрофы и пробился через полицейский кордон. Сначала он нашел порванные бусы дочери, а затем в трех километрах от места падения самолета и ее тело. Останки всех своих родных мужчина похоронил во Владикавказе.

Фото: Виталий Калоев / РИА «Новости»

Скоро стало известно, что катастрофа произошла по вине диспетчера Петера Нильсена. При этом его никак не наказали. Калоев нашел мужчину и показал ему фотографию своих погибших детей — он был уверен, что виновник трагедии хотя бы попросит прощения. Но швейцарец с высокомерным презрением выбил снимки из рук. Калоев признавался, что плохо помнит дальнейшие события. Нильсена нашли мертвым на пороге его дома с 12 ножевыми ранениями. Осетина арестовали. Вины своей он не признал, но и не отрицал ее, просто честно рассказал все, что было до момента падения фотографии.

Верховный суд Цюриха 26 октября 2005 года признал Калоева виновным в убийстве и приговорил к восьми годам заключения. Спустя два года мужчину освободили за примерное поведение и он вернулся в Северную Осетию. Резонанс истории Калоева породил несколько книг и документалок о катастрофе. Кроме того, в 2017 года американцы представили фильм «Последствия», где осетина сыграл Арнольд Шварценеггер. А через год в России вышло кино Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым. Достоинства обеих картин очень условны.

Фото: Мемориальная доска жертвам авиакатастрофы над Боденским озером «Разорванная нитка жемчуга» / Википедия

Корсиканская вендетта Корсиканцы тоже клановый народ, они всегда ценили семейные связи и обладали довольно вспыльчивым и упрямым характером. Не отомстить за оскорбление, нанесенное родственнику, значило покрыть себя несмываемым позором. Дошло до того, что в XVI веке на Корсике совершалось до 900 убийств в год при численности населения в 120 тысяч. Спорили буквально по любому, самому ничтожному поводу: однажды конфликт из-за каштанового дерева стоил жизни 36 корсиканцам, кража петуха обернулась 14 человеческими трупами. На Корсике даже появились специальные песни плакальщиц, которые призывали отомстить своим обидчикам. В XVIII веке глава правительства Корсиканской Республики Паскаль Паоли ввел смертную казнь для зачинщиков вендетты. Убийства сократились, но полностью изжить традицию не удалось. К тому же те, кто начинал кровную месть, прятались от властей в лесах и пользовались широкой поддержкой и уважением местного населения.

Фото: Самый известный корсиканец — Наполеон Бонапарт на картине Жака-Луи Давида, 1805 год / Википедия

Французские писатели — Александр Дюма, Оноре де Бальзак, Проспер Мериме, Ги де Мопассан — романтизировали кровную месть и рассказали о ней всему миру. Торговцы отреагировали быстро: в XIX веке туристам на острове бойко продавали «корсиканский сувенир»: тонкий, похожий на испанский стилет нож «Вендетта». На его лезвии часто вытравливали герб Корсики и какой-нибудь девиз в духе нынешних «пацанских пабликов»: «Да принесет ему смерть нанесенная мной рана!», «Смерть врагу!», «Умри, враг», «Не доставай без повода, не убирай без чести» и тому подобное. Официально вендетта перестала существовать на острове только в 50-х годах прошлого века.

Интересно Сегодня благодаря интернету и большому количеству социальных сетей некоторые мстители предпочитают наказывать своих обидчиков в виртуальном пространстве. Так появилась «порно-месть» — публичное распространение интимных фотографий и видео другого человека с целью его опозорить. Сегодня благодаря интернету и большому количеству социальных сетей некоторые мстители предпочитают наказывать своих обидчиков в виртуальном пространстве. Так появилась «порно-месть» — публичное распространение интимных фотографий и видео другого человека с целью его опозорить.

Японская катакиути Кровную месть в Японии узаконили в XVII веке. Она называлась катакиути и имела очень строгие рамки. Право на нее имел только представитель воинского сословия — самурай. При этом он не мог карать за свои личные обиды, обиды жены и детей. Но мог и даже был обязан «подписаться» за старшего родственника или начальника. Но никогда — за младшего возрастом или званием. Самым известным примером катакиути стала история 47 ронинов — самураев, потерявших своего господина. Из-за стычки с главным церемониймейстером Кирой Есинакой при дворе сегуна крупнейшего феодала Асано Наганориего несправедливо наказали — вынудили совершить ритуальное самоубийство.

Фото: Асано Наганори / Википедия

Ронины выжидали два года: разошлись кто куда, притворяясь пьяницами, монахами, купцами. Усыпив бдительность, они напали на поместье церемониймейстера. Тот было спрятался вместе с женщинами и детьми в большом чулане, но его нашли и, как самураю, предложили совершить самоубийство. После отказа врага обезглавили. Голову Киры Есинаки ронины отнесли на могилу своего господина. Но не зря в Японии говорят: «Если хочешь отомстить, то выкопай две могилы». Хоть героизм и преданность воинов восхитили японцев и множество людей просили сегуна их помиловать, тот согласился отчасти: разрешил совершить самоубийство, а не идти на плаху, как преступникам.

Фото: Гравюра Кацусика Хокусая «47 ронинов атакуют усадьбу Кира Есинака» / Википедия

Месть маниотов Маниоты — этническая группа греков родом с полуострова Мани на юге Пелопоннеса, Греция. Кровная месть была важным аспектом их культуры. Решение о начале акции принималось на семейном собрании и главной целью обычно было не просто убить обидчика, а полностью уничтожить другую семью. Остальные жители деревни, где начинались «военные действия», запирались в своих домах, чтобы не попасть под горячую руку сражающихся. Иногда противники заключали перемирие на время сбора урожая, религиозных праздников или противостояния общему врагу. Потом все начиналось снова.

Интересно Лишь изредка стороны шли на мирные переговоры и договоры о компенсации. Зачастую кровная месть затягивалась на года и обычно заканчивалась, когда одна семья или была уничтожена, или бежала. Лишь изредка стороны шли на мирные переговоры и договоры о компенсации. Зачастую кровная месть затягивалась на года и обычно заканчивалась, когда одна семья или была уничтожена, или бежала.

Однажды для остановки междоусобицы потребовалось вмешательство полиции, тысячи солдат и 200 моряков греческого флота. Считается, что маниотская кровная месть — одна из самых безжалостных из всех аналогичных средиземноморских культур.