Подозреваемые в убийстве сотрудников Центра «Э» сожгли свою машину

Автомобиль, в котором находились злоумышленники, расстрелявшие сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, обнаружили в поселке Майское в Северной Осетии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

«Нападавшие уже, вероятно, бежали из республики Ингушетия. Это была российская легковушка, возможно, купленная ради одной акции», — уточнил канал.

Позже появились кадры брошенной нападавшими машины, от которой осталось только основание после пожара.

По информации Telegram-канала Shot, автомобиль ВАЗ-99 обнаружили в нескольких километрах от места стрельбы. Нападавшие подожгли ее и скрылись с места преступления. Сейчас там работает оперативная группа. Стрелков разыскивают, в республике объявили план «Перехват».

Как сообщил Telegram-канал Baza, целью нападения на машину полицейских в Магасе был замглавы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев.

Неизвестные ранее обстреляли машину с тремя сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Сначала сообщили, что в ходе обстрела никто не пострадал, но позже стало известно о трех жертвах.