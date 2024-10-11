Машину с сотрудниками Центра «Э» расстреляли при въезде в Магас

Машину с тремя сотрудниками центра по противодействию экстремизму расстреляли на федеральной трассе в Ингушетии. По данным Telegram-канала Baza , неизвестные открыли огонь из серебристой Lada 99-й модели на въезде в Магас.

По данным журналистов, в салоне пострадавшей машине находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия. В ходе обстрела он не пострадал. Нападавшие на правоохранителей скрылись. Сейчас силовики приступили к их поиску.

Telegram-канал 112 заявил, что в попавшей под обстрел машины ехал сотрудник полиции вместе с родственниками. У всех из них ни одна фамилия — Аушевы. Один из них сотрудник патрульно постовой службы Магаса. Все пострадавшие получили тяжелые ранения и умерли в больнице, куда их доставили.

Ранее власти Ингушетии заявили, что в мессенджерах и Telegram-каналах появились сообщения с призывом останавливать машины с номерами Чеченской Республики и наказывать водителей после слов главы соседнего региона Рамзана Кадырова о кровной мести. Среди упомянутых главой региона людей оказался депутат от Ингушетии Ризван Курбанов. Власти Ингушетии призвали жителей не поддаваться на провокации, провоцирующих межнациональную рознь.