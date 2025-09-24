Сегодня 14:15 «Не дала ни шанса». В Омске стаффорд разорвал сухожилие 14-летней девочке В Омске собака без намордника разорвала сухожилие 14-летней девочке 0 0 0 Эксклюзив

В Омске стаффордширский терьер напал на 14-летнюю девочку. Ребенку понадобилась помощь врачей, сильно пострадала рука — открытые раны на ладони, разрыв сухожилия. Хозяйка собаки игнорировала требования соседей надеть на питомца намордник. Подробнее о случившемся в беседе с 360.ru рассказала соседка Евгения.

Нападение собаки было не первым Женщина подчеркнула, что стаффорда видели без намордника неоднократно. «На меня лично эта собака тоже набрасывалась. Я писала заявление участковому», — подчеркнула она. По словам Евгении, хозяйку злого пса часто видели пьяной. Помимо этой собаки, у женщины есть еще две таксы, но они более безобидные. Стаффорд, добавила собеседница 360.ru, уже нападал на людей. В этот раз пострадала не только девочка, но и шпиц, с которым она гуляла. Ранее этот же пес чуть не разорвал его, и семья долго лечила питомца.

«Девочка заходила в подъезд после прогулки со своей собачкой. Хозяйка со [злой] собакой выходили из подъезда. Конечно, она не дала ни шанса ребенку. Единственное, что [девочка] успела сделать, — закрыть лицо левой рукой. В правой у нее была собачка», — объяснила Евгения. Соседка отметила, что пострадавшая получила очень серьезные травмы. Врачи диагностировали разрыв сухожилия. Неизвестно, как заживет рука и насколько сохранит подвижность.

Хозяйка никак не отреагировала Мать пострадавшего подростка, с которой связался 360.ru, рассказала, что у дочери болит голова и рука. Хозяйка буйного пса после случившегося извиняться не стала. Когда соседи и полицейские попытались с ней поговорить, заперлась дома и не открывала дверь. «Она даже не подошла. Мы к ней ходили, стучались, она не открыла дверь», — пожаловалась женщина. По ее словам, после нападения стаффорда его владелица продолжила прогулку, будто ничего не произошло. На собаку постоянно жалуются, но толку нет. Люди боятся выходить на улицу.

Реакция правоохранителей Мать покусанной девочки обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что взяли ситуацию под контроль. «Предварительно установлено, что 23 сентября при выходе из подъезда дома на Тарской улице в городе Омске на подростка напала собака бойцовской породы, выгуливаемая хозяйкой без намордника», — заявили в ведомстве. Также правоохранители рассмотрят вопрос о направлении в суд иска в интересах пострадавшей о взыскании компенсации морального вреда с хозяйки пса.