Домашний волк чуть не загрыз школьника в Ростовской области

Волк, которого люди держали у себя дома, напал на мальчика в городе Гуково Ростовской области. Дикое животное держали соседи третьеклассника. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего школьника.

«С ребенком сейчас все хорошо. Это животное жило не у нас, а у наших соседей. <…> [У мальчика] многочисленные укусы на спине, ногах, в области сердца один укус, на затылке и ухе», — уточнила она.

По словам матери, сын отпросился погулять с другими детьми. Вместе с ними пошел во двор к соседям. Волк был в вольере.

«То ли открыли [вольер], то ли он уже был открыт… И в результате на сына напали», — добавила женщина.

По неподтвержденной информации, клетку могла открыть дочь соседей. Собеседница 360.ru уточнила, что волк жил у них больше пяти лет.

