Кавказская овчарка растерзала йорка и покусала женщину в Пермском крае
Гулявшая без намордника и хозяина агрессивная кавказская овчарка напала на жительницу Кунгура с йоркширским терьером в руках. Огромный пес вырвал собачку из рук владелицы и начал терзать. Бросившуюся на помощь своему питомцу женщину кавказец сильно покусал. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Владелицу йорка пес повалил на землю. Свидетели происшествия пинками и ударами пытались отогнать кавказца от пострадавшей, но животное на удары не реагировало. Вытащив йорка из рук лежавшей женщины, кавказец начал трепать и кусать его.
Сын пострадавшей в социальных сетях сообщил, что питомец умер на месте от рваных ран и сломанного позвоночника. Он добавил, что мать получила множественные укусы рук и ног.
В комментарии 360.ru он добавил также, что полиция завела уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут владельца напавшего пса. Пострадавшей от укусов матери назначили лечение.
На минувшей неделе школьник в городе Гуково Ростовской области пострадал от нападения волка, живущего более пяти лет в вольере у соседей. По словам матери мальчика, он получил многочисленные укусы. Как животное вырвалось из вольера, она сказать не смогла.