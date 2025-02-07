Из Люберецкого суда в Подмосковье после оглашения приговора сбежал мужчина. Его обвиняли в нанесении тяжких повреждений. Евгения, родственница подсудимого, раскрыла 360.ru неожиданные детали уголовного дела и объяснила, почему мужчина мог принять такое решение.

За что судили сбежавшего

По словам Евгении, дело ее родственника власти рассматривали по 111 статье Уголовного кодекса России — умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Она предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Потерпевшей по данному делу выступала женщина, которая «болеет наркоманией», заявила Евгения. И добавила, что пострадавшая ранее отбывала наказание в колонии, в том числе и по 228 статье УК РФ. По словам Евгении, пострадавшая сама бросилась под машину ее родственника.

Сбегать не собирался?

Несмотря на это, правоохранители все же квалифицировали дело по 111 статье. Слушания по нему шли несколько лет. При этом сбегать подсудимый не собирался. Как объяснила Евгения, 4 февраля заседание по его делу закончилось в 11 вечера, вынесение приговора назначили на следующий день — то есть, обвиняемый мог просто не прийти.

«У него не было никаких намерений побега. Он надеялся до конца на здравый смысл судьи и на нашу систему правосудия, дело резонансное и в суд передавалось не первый раз», — добавила родственница подсудимого.

По словам Евгении, в материалах дела есть несостыковки, а свидетели по нему выступали с ложными показаниями и с фальсифицированными документами. У семьи подсудимого также есть запись с видеорегистратора, на которой заметно, что потерпевшая находится посреди проезжей части и выскакивает под машину за секунду до удара.

«Ее ждала компания на обочине и кто-то из них бросил бутылку в машину. Водитель отвлекся, а она в этот момент бросилась под автомобиль. У нас есть экспертиза, она доказывает, что водитель в данном случае не имел возможности избежать ДТП», — добавила Евгения.

О том, что мужчина сбежал из суда в Люберцах, ранее сообщил источник 360.ru. Подсудимый покинул здание сразу после вынесения приговора — конвоиры не знали, что его нужно взять под стражу.