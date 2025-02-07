В Люберцах мужчина сбежал из зала суда после вынесения приговора

Источник 360.ru: подсудимый сбежал из зала суда в Люберцах

Мужчина сбежал после вынесения приговора из зала суда в Люберцах. Об этом сообщил источник 360.ru.

Все произошло 5 февраля на заседании суда по адресу: улица Калараш, дом № 19.

«После вынесения обвинительного приговора и изменения меры пресечения на заключение под стражу скрылся в неизвестном направлении», — заявил источник.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о побеге из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Сейчас беглеца ищут. Официального комментария сложившейся ситуации не поступало.

Накануне РЕН ТВ сообщил, что покинувшего зал суда мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. Следствие по этому дело шло с 2024 года. Мужчина избил знакомого, для этого он использовал оружие.