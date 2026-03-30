Забыла, что окно приоткрыто. Мать рассказала, как ребенок упал на козырек дома в Люберцах

Мать выпавшего из окна младенца в Люберцах заявила, что он не пострадал

Мать младенца, выпавшего из окна в Люберцах, заявила, что ребенок не получил серьезных травм. Подробности — в материале 360.ru.

Ребенок выпал из окна, но чудом не пострадал

«Все хорошо, нет никаких травм, ни ушибов, ничего, все хорошо. Сейчас находимся в больнице, нас просто обследуют, чтобы исключить возможные травмы. Уже сделали рентгены, КТ головы, все хорошо», — сказала мать в беседе с 360.ru.

Женщина пояснила, что в момент происшествия занималась домашними делами и оставила окно приоткрытым, чтобы проветрить комнату. Ребенок играл, но в какой-то момент вдруг полез на козырек подъезда.

«В ванной убирала, стирала коврики. Было приоткрыто чуть-чуть окно на проветривание. Он играл там, и залез на это окно. А я забыла, что у меня чуть-чуть приоткрыто оно было на проветривание, и вот он там. Я-то думала, что он сидит там, как всегда, играет на ковре с машинками, а вот забыла, что чуть-чуть приоткрыла, и он до конца открыл и вылез туда, на козырек», — пояснила женщина.

Очевидцы спасли малыша

ЧП произошло в поселке Октябрьский. Младенец выпал из окна многоквартирного дома и оказался на козырьке. Его плач услышали прохожие. На крик прибежали сосед и другой мужчина. Один из них залез на козырек и снял ребенка, передав второму. Очевидица по имени Валентина рассказала, что семья производила впечатление спокойной и благополучной. Через какое-то время после случившегося она услышала сильный крик матери, которая выбежала на улицу.

«Она очень сильно кричала, упала здесь на колени», — рассказала Валентина.

Она успокоила женщину, сказала, что с ребенком все в порядке, после чего прибывшим медикам передали младенца. Мальчик был холодным, предположительно, он некоторое время находился на козырьке, а само ЧП произошло около половины девятого утра.

Всему виной невнимательность

В СК по Подмосковью заявили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователь выехал на место ЧП, устанавливают обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Московской области сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Люберецкой городской прокуратуры.

В надзорном ведомстве напомнили, что подобные случаи происходят из-за невнимательности взрослых, и призвали не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами. Подчеркивается, что москитные сетки не являются защитой, а даже при режиме проветривания ребенок может самостоятельно открыть окно шире и оказаться в опасности.

Взрослым рекомендуют заранее принимать меры безопасности и помнить, что одна секунда невнимательности может привести к трагедии.