Выпавшего из окна двухлетнего ребенка спасли в Подмосковье

В Люберцах в поселке Октябрьский спасли двухлетнего ребенка, который выпал из окна. Об этом сообщил источник 360.ru.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. Ребенок упал на козырек. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом теменной области. Мама в момент ЧП находилась дома, но отвлеклась.

Первой упавшего ребенка заметила прохожая. В беседе с 360.ru она заявила, что услышала крик.

«Я шла на приличном расстоянии. <… > Услышала крик и увидела этого ребенка. <… > Я добежала, он начал перелазить. Ему годика два… Я начала кричать, чтобы он ни в коем случае не перелез», — сказала она.

На крик прибежали сосед и другой мужчина. Один из них залез на козырек и снял ребенка, передав второму.

После этого женщина вызвала скорую помощь. Медики прибыли оперативно. Маленького пациента передали врачам. Собеседница 360.ru отметила, что ребенок находился в шаге от падения.

В СК по Подмосковью заявили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователь выехал на место ЧП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

