Люди заблокированы. Что известно о масштабном пожаре на Электрозаводе в Москве

На востоке российской столицы произошел масштабный пожар. В субботу вечером, 8 февраля, загорелось здание бывшего Электрозавода, где снимают помещение десятки студий. Что стало причиной возгорания, кто пострадал, есть ли в здании люди — в материале 360.ru.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, как сообщали источники 360.ru в экстренных службах. Аналогичную информацию предоставляли источники РИА «Новости». По данным Telegram-канала Shot, никакого автоматического оповещения о пожаре в здании не было. Эти данные официально пока не подтверждались, речь идет только о предварительной информации.

Предварительно, пожар мог вспыхнуть на этаже, где расположены фитнес-клуб и танцевальная комната.

В здании бывшего Электрозавода располагался скейт-парк, несколько квест-комнат, кафе, театральные и фотостудии. В выходной здесь собрались сотни людей.

По сведениям Telegram-канала Mash, десятки человек отрезаны от выхода в фотостудии Lion. Здесь во время пожара проходила фотосессия. Еще до того, как вспыхнуло пламя, у танцоров в соседней студии проходили занятия. Только из танцевальной студии сотрудники МЧС вывели 44 человек .

Сотрудники МЧС успели эвакуировать из полыхающего здания 80 человек. Еще 120 покинули помещение самостоятельно. Сколько осталось внутри — неизвестно.

Есть ли погибшие и сколько пострадали во время пожара

К настоящему моменту источник 360.ru сообщил о четверых пострадавших при пожаре на Электрозаводе в Москве. Всего за медицинской помощью обратились восемь человек. Троих госпитализировали, у них диагностировали отравление угарным газом.

На кадрах из загоревшегося здания видно, как люди выбираются из внутренних помещений на улицы. Некоторые из них кашляют. В МЧС указывали, что спасатели применяли подъемные механизмы, чтобы добраться до тех, кого заблокировало на верхних этажах.