Сотрудники МЧС спасли из горящей танцевальной студии в Москве 44 человека
Более 40 человек спасатели эвакуировали из горящего здания на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
МЧС отправило дополнительные силы для ликвидации крупного пожара. Всего из здания спасли 44 человека.
«На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники», — отметили в МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. По данным источник 360.ru, ранг пожара повысили до четвертого. В здании располагается танцевальная студия.
По данным Telegram-канала Shot, не обошлось без пострадавших: как минимум 10 человек надышались угарным газом. Ранее источник 360.ru подтвердил, что острадали восемь взрослых и двое детей.
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