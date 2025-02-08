В больницу из-за пожара на Электрозаводе попали четыре пострадавших

За помощью после пожара в здании на Электрозаводской улице обратились восемь человек. Из них четыре госпитализировали, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Четыре пострадавших в больнице, обратились пока восемь человек», — отметил он.
По факту пожара московская прокуратура организовала процессуальную проверку. Следственный комитет по Москве инициировал доследственную проверку.
По факту возгорания на востоке Москвы организована процессуальная проверка. МЧС присвоило пожару четвертый ранг опасности. Всего из здания вывели около 80 человек.
ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало процессуальную проверку.
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