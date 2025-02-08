Стала известна предварительная причина пожара на востоке Москвы

Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
Площадь пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве составляет около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 90 человек.
К месту происшествия прибыло большое количество пожарной техники, дежурят «скорые». Четырех человек отправили в больницу с отравлением продуктами горения. По факту пожара организовали доследственную проверку.
По данным источника 360.ru, пожар тушат по четвертому рангу сложности. В здании располагается танцевальная студия.
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