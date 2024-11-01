«Кислотой обольет, людей закажет». Экс-правоохранителя из Люберец обвинили в сталкинге

Жительница Люберец Елена обвинила своего бывшего бойфренда, экс-правоохранителя Вячеслава в избиении и сталкинге. По словам женщины, мужчина грозился ее изувечить, но сам он все отрицает. Участники конфликта рассказали 360.ru о случившемся.

«Я вообще уже подала в суд, но мне уже все сказали, что я безграмотно подала, потому что я не юрист, и я все сделала неправильно. Буду все заново писать, привлекать буду. Полиция мне уже звонила, буду привлекать ее», — сказала девушка.

По ее словам, Вячеслав, скорее всего, находится дома у мамы. Та является бывшим депутатом. Елена намерена добиться наказания для бывшего бойфренда.

«Когда мы еще встречались, он мне наносил побои. И когда я уже все поняла, что надо от него уходить, меня стали преследовать его смски с угрозами, что он мне кислотой лицо обольет, что он людей „закажет“, что он жизни мне не даст, что я за все это поплачусь, что я буду ездить на инвалидной коляске», — заявила потерпевшая.

Елена рассказала, что встречалась с Вячеславом полгода, после чего поняла, что отношения идут вникуда.

Шантажировала и была свингером

Сам Вячеслав признал, что действительно угрожал Елене на фоне эмоционального срыва, но никогда ее не избивал. По его словам, девушка после расставания сначала не отдавала ему вещи, а потом вернула, но частично.

«А именно: не вернула мои часы. И также она украла у моей матери в доме браслет», — сказал Вячеслав.

Он добавил, что Елена занималась свингерством и эскортом, а ее отец сейчас находится в СИЗО по статье о педофилии. На месте проживания девушки мужчина не появлялся уже давно.

«Меня там не было и не будет никогда, почему? Объясню. Потому что я буду выше этого, и живу своей жизнью. Эмоциональные мои срывы были, я не отказываюсь от данных слов. <…> Человек сам же провоцирует меня на все данные действия, а именно — у меня есть также доказательства, где ее родной брат угрожал расправой моему ребенку. <…> Я могу подтвердить угрозы ребенку, которые мне писал ее брат, и в том числе данная Елена Сергеевна, которая меня шантажировала деньгами», — отметил Вячеслав.

Мужчина подтвердил, что работал в правоохранительных органах. По его словам, он законопослушный человек без судимостей.

Следователи в Люберцах возбудили уголовное дело по факту случившегося.

«Установлено, что на протяжении длительного времени мужчина, ранее являющийся сотрудником правоохранительных органов, преследует бывшую сожительницу, высказывает в ее адрес угрозы. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили 360.ru в СК.

Ранее со сталкингом столкнулась жительница Казани. Курьер Ozon сначала приглашал девушку на свидание, а после отказал стал ей угрожать.