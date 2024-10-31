Сегодня 23:20 Расстройство личности, шизофрения, паранойя. Чем опасны сталкеры и как от них спастись Психолог Валуева: для защиты от сталкеров нужно привлекать родственников и СМИ 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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В Казани курьер сталкерит понравившуюся ему клиентку. Девушка отказалась идти с ним на свидание, и мужчина решил отомстить. Теперь пострадавшая планирует обратиться в полицию, для этого она проконсультировалась с адвокатом. Какое наказание грозит преследователю и как защититься от сталкеров — в материале 360.ru.

Охота на жертву: что произошло в Казани В середине октября Анна (имя изменено) получила доставку от Ozon — посылку привез курьер. Девушка настолько понравилась парню, что тот стал регулярно ей писать и звать на свидание, рассказал 360.ru адвокат пострадавшей Адель Хайдаршин. Анна отказала и после короткой переписки отправила поклонника в черный список. «Написывал, названивал, звал гулять с разных аккаунтов, оказывал давление, угрожал. Если она например, не шла к нему на встречу, то соответственно, от него сыпались угрозы и так далее. Он же знал ее адрес. Поэтому жертва и боится, что человек знает и адрес, и номер телефона. Они же доставляли товар», — сообщил юрист.

Фото: Телеканал «360»

Парень обиделся на девушку и в отместку создал анкету от ее имени в сервисе знакомств. Там он указал, что Анна готова оказывать интимные услуги за деньги. Когда сервис подтвердил регистрацию, отвергнутый поклонник отправил девушке скриншот с подписью «Жди заказов вечером». «Здесь подходящая для него статья — это, во-первых, клевета: 128.1. То есть распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица. Это в части того, что он создает анкеты в социальных сетях о том, что якобы она является проституткой. А что касаемо его сталкинга, именно преследования, то здесь, конечно, 137 статья Уголовного кодекса Российской Федерации: нарушение неприкосновенности частной жизни. Но она, к сожалению, вообще не рабочая у нас», — заявил адвокат. По его словам, пострадавшая уже готовит пакет документов в отдел полиции. На практике такие дела возбуждаются очень тяжело — нужная хорошая доказательная база. 360.ru обратился в Ozon за комментарием по поводу сложившейся ситуации, на момент публикации компания не предоставила ответ.

Фото: Телеканал «360»

Кто такие сталкеры и чем они опасны Сталкинг — это навязчивое преследование человека, настойчивое и неоднократное вмешательство в личную жизнь, несмотря на очевидное отсутствие взаимного интереса, рассказала 360.ru дипломированный психолог Анастасия Валуева. «Сталкинг может выражаться в различных формах, начиная от навязчивых сообщений и звонков до слежки, неожиданных появлений в местах, где часто бывает жертва, а иногда даже и угроз физической безопасности», — предупредила она. К основным признакам сталкинга относятся повторяющиеся контакты без согласия, слежка, собирание личной информации, запугивания и угрозы, вандализм или нанесение вреда собственности.

Фото: Pxhere

Причины сталкинга Сталкинг может происходить по нескольким причинам, отметила Валуева. В первую очередь речь идет о внутренней одержимости, то есть можно говорить о психическом расстройстве. «Дальше — это может быть желание контролировать. Это не психическое расстройство, это просто психологическая особенность человека, точно такая же, как, например, желание отомстить. Еще можно выделить отдельно конкретные психические расстройства, например, биполярное расстройство личности, шизофрения или паранойя», — добавила специалист.

Фото: Pxhere

Как защититься от сталкера Во-первых, сталкера нужно игнорировать, посоветовала психолог. Зачастую преследователи реагируют на любое внимание, даже негативное. «И если его не игнорировать, он может подумать, что у жертвы есть согласие на общение. Дальше необходимо собирать доказательства, то есть сохранять сообщения, записи звонков, переписку, чтобы в дальнейшем было проще с этим обращаться в органы», — объяснила Валуева. Необходимо пожаловаться близким и даже соседям. Важно обратиться в полицию: подать заявление о домогательстве, нарушении покоя или преследовании.

Жертве было бы неплохо проконсультироваться с юристом, чтобы понять, как лучше защищать свои права и воспользоваться юридическими механизмами. Анастасия Валуева психолог

В некоторых случаях на сталкера можно постараться воздействовать по-доброму, но это рискованный путь, считает Валуева. Если дружелюбие не снижает степень навязчивости, лучше перейти к более строгим методам. «Стараться не гулять в одиночестве и не возвращаться домой поздно, если есть риск встречи с этим человеком. Использовать системы наблюдения, такие как камеры или видеофиксация, которая тоже часто бывают отпугивающим фактором», — сказала эксперт. На поведение сталкера нужно реагировать сдержанно. Ему нельзя давать надежду, выражая какие-либо эмоции и заигрывая.

Если подводить итоги, то безопасность должна оставаться главным приоритетом. Использование закона и привлечение родственников — это разумный путь. Если ситуация угрожает безопасности, хороший способ и метод — это привлечение СМИ. Чем больше огласки, тем хуже для сталкера, потому что огласки сталкеры не любят. Анастасия Валуева психолог

Фото: Pxhere

«Мы должны граждан защищать»: депутат — о законе и сталкерах В Государственную думу внесли законопроект об ответственности за сталкинг, рассказал 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Комитет готовит его к рассмотрению на пленарном заседании. Я, с учетом постоянных ситуаций, абсолютно убежден, что мы должны как минимум в Административном кодексе такие меры ответственности и реакцию наших правоохранительных органов на такие вопиющие случаи дать, не доводя дело до серьезных негативных последствий, когда закончится все телесными повреждениями, убийством», — заявил депутат. Если есть жалобы на преследование, значит есть нарушение личного пространства. В конечном итоге это может закончиться печально, уверен парламентарий.

Формула «нет тела — нет дела», — это не подходящий механизм. Мы должны граждан защищать, поэтому законопроект о навязчивом преследовании внесен. Мы специально предусмотрели разные санкции: первый раз — предупреждение или штраф, разговор с сотрудниками полиции кого-то уже сможет остудить, остановить от каких-то преступных действий. Ярослав Нилов депутат

За повторное нарушение необходимо предусмотреть более серьезную ответственность, вплоть до административного задержания. «У нас страдает правоприменительная практика. У нас не хватает, может быть, рычагов воздействия, не хватает внимания правоохранителей, которые, опять же, говорят: „Нет доказательств, не совершено преступление, поэтому нет оснований возбуждать уголовное дело“. Вот, пожалуйста, к административной ответственности таких товарищей надо привлекать. Для того, чтобы вовремя их останавливать», — подытожил Нилов. Посол Мира UPF ООН Ирина Калинина также ранее дала советы для зашиты от сталкеров. По ее словам, если преследователь начинает проявлять агрессию, как можно быстрее нужно переместиться в людное место, где установлены камеры наблюдения. Обязательно громко обозначать, что действия фиксируются на видеокамеры.