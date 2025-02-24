«Хотел спасти детей». Охранник остановил неадеквата в нижегородском лагере и сел в тюрьму

В Нижегородской области пенсионеру дали 5,5 года за убийство мужчины, который устроил погром в детском лагере. Гражданская жена осужденного в беседе с 360.ru подчеркнула, что он пытался предотвратить более страшное преступление, за что и получил срок.

«Все произошло в 10:00. Пьяный ворвался в здание и кинул бутылку в супруга, который работал охранником. Это был не первый случай. Первый раз нападавший приходил на территорию лагеря и окунал ноги в фонтан, потом приходил с собакой и выломал дверь. И третий раз уже пришел с камнем и бутылкой. Мой муж предотвратил более страшные преступления», — подчеркнула женщина.

В загородном клубе работала бывшая жена нападавшего. Поэтому он периодически приходил и устраивал потасовки. В его последний визит 70-летний охранник находился на своем рабочем месте. Мужчина запустил в него бутылкой, а потом замахнулся кирпичом. После этого побежал в здание, где находились дети.

«Супруг стал звонить на ресепшен, чтобы закрыли дверь, но там было постоянно занято. Направился в сторону клуба, чтобы спасти детей, и по дороге нашел металлическую трубу. Но не успел он дойти до здания, как увидел, что тот вышел из клуба и начал идти на него. Между ними завязалась драка», — пояснила собеседница 360.ru.

Охранник успел несколько раз ударить непрошеного гостя, после чего тот попытался убежать: хотел перебраться через двухметровый забор, но сорвался и снова побежал. Сотрудники клуба вызвали полицию. Пенсионер вместе с рабочим осматривали территорию, чтобы передать дебошира правоохранителям, когда водитель подъехавшей машины рассказал им о лежащем неподалеку мужчине. Оказалось, он умер.

После расследования уголовного дела охраннику дали 5,5 года колонии строгого режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Гражданская жена осужденного заявила, что приговор несправедливый.

Прокуратура вынесла ходатайство о переквалификацию статьи на ту, которую изначально заявляла адвокат, добавила женщина. Теперь родственники 70-летнего охранника ждут пересмотра дела.