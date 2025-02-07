Пенсионер убил наркомана, защищая детей в лагере под Нижним Новгородом

В Нижегородской области 70-летнего пенсионера отправили в тюрьму на 5,5 года за убийство наркомана, устроившего в детском лагере погром. Об этом сообщило издание Readovka .

Наркоман в детском лагере

Как рассказала изданию гражданская жена осужденного, летом прошлого года ее муж подрабатывал охранником в детском лагере, который находился на территории местного загородного клуба «Олимпия». В конце августа в лагерь ворвался 40-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения. Угрожая охраннику стеклянной бутылкой и кирпичом, преступник прошел на территорию лагеря, где в здании клуба начал крушить все, что попадалось под руку.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые разместило издание, видно, что дети вместе с вожатыми в страхе разбежались.

Пенсионер к этому времени, вооружившись куском металлической трубы, попытался остановить злоумышленника. В результате драки наркоман перепрыгнул через забор и скрылся в лесу. Через некоторое время там его обнаружили мертвым.

Несправедливый приговор?

После расследования уголовного дела суд вынес охраннику приговор, ему дали 5,5 года колонии строгого режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Гражданская жена осужденного считает, что суд проигнорировал доводы защиты и обстоятельства, при которых пришлось прибегнуть к обороне, и вынес несправедливый приговор. По ее мнению, к смерти потерпевшего могло привести то, что его внутренние органы были поражены из-за длительного употребления наркотиков. Это подтвердило вскрытие, но судмедэксперт не указал это в заключении.

Дополнительные трудности

Кроме тюремного наказания, суд обязал выплатить 500 тысяч рублей морального ущерба бывшей супруге пострадавшего.

Осужденный пенсионер вместе с женой активно помогали фронту и занимались изготовлением сухих супов для бойцов, сражающихся на передовой, а также растили внучку, отец которой погиб на СВО. Теперь женщине приходится делать это одной.

Ранее жителя Волоколамска приговорили к 16 годам колонии особого режима за убийство супружеской пары пенсионеров. Он хотел забрать украденные деньги и ценности после освобождения из тюрьмы из гаража погибших.