Украинский самолет «Руслан» загорелся при посадке в Японии

Украинский грузовой самолет Ан-124 «Руслан» загорелся при посадке в Японии. Об этом сообщило местное издание издание NHK .

ЧП произошло накануне вечером, 22 октября, в международном аэропорту Тюбу возле Нагои. Воздушное судно вспыхнуло в районе фюзеляжа.

Загоревшийся самолет на некоторое время остановился на взлетно-посадочной полосе, но вскоре покинул ее. В результате случившегося полосу закрывали на 15 минут.

Обстоятельства ЧП уточняются, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Груз, который перевозил «Руслан», не раскрывается.

Ранее стало известно, что в аэропорту Эр-Рияда загорелся самолет авиакомпании Saudia, стоявший у терминала.