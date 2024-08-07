Попытку отравления ртутью шахматистки в Дагестане назвали дикостью

Попытку отравления шахматистки на турнире в Дагестане можно считать настоящей дикостью. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

«Безусловно, очень жаль, что такой случай произошел в Дагестане, тем более на шахматном мероприятии. Честно говоря, это какая-то дикость», — указал собеседник агентства.

Ткачев добавил, что в ФШР очень переживают за пострадавшую участницу и надеются, что с ней все будет в порядке. Отдельно он подчеркнул, что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов.

«Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждем результатов проверки и их выводов», — заключил исполнительный директор ФШР.

О ЧП на турнире в Дагестане стало известно в среду, 7 августа. В распоряжении 360.ru появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как одна из участниц что-то выливает на одну из шахматных досок в зале.

По информации Telegram-канала Baza, злоумышленницей оказалась Амина Абакарова. Перед партией, по словам источника канала, она пыталась отравить ртутью Умайганат Османову.