«Вроде все нормально было». В Федерации шахмат Дагестана отреагировали на ЧП с ртутью

Попытка отравления ртутью девушки на турнире в Дагестане поразила Федерацию шахмат республики. Никто не ожидал, что кто-то из участниц может быть способен на такое, заявил в беседе с 360. ru исполнительный директор организации Зураб Салманов.

«Конечно, никто не ожидал. Вроде все нормально было. Ничего такого не замечали», — поделился он.

В Федерации шахмат России случившееся назвали дикостью. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев выразил сожаление, что такое могло произойти, а также подчеркнул, что ни одна медаль не стоит жизни и здоровья спортсменов.

По предварительным данным, отравить свою соперницу пыталась Амина Абакарова. Перед партией она выплеснула ртуть на доску Умайганат Османовой. В распоряжении 360.ru ранее появилось видео момента преступления.