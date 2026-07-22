22 июля 2026 21:09 «Кусала за голову, драла». Донцова шокировала подробностями: ее внука растерзала собака Донцова рассказала 360.ru, что хозяин собаки смотрел, как та нападает на ребенка Эксклюзив

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Крупная собака искусала внука Дарьи Донцовой в Подмосковье. Знаменитая романистка раскрыла 360.ru детали нападения, но свой комментарий дал и владелец пса. Почему мужчина назвал обвинения в свой адрес «собачьей чушью»?

Дарья Донцова рассказала, как собака напала на ее внука По факту нападения собаки на ребенка следователи уже возбудили уголовное дело. Как выяснили власти, мальчика атаковала крупная акита-ину, животное выгуливали без намордника. Пес бросился на внука Донцовой и искусал его. Семилетнего мальчика госпитализировали с тяжелой травмой головы. Проверку инициировала и прокуратура Московской области. В беседе с 360.ru знаменитая романистка рассказала, что хозяин пса не стал останавливать животное. Мальчику помог случайный прохожий — он отогнал акита-ину, при этом пострадал и сам. После этого мужчина унес ребенка на руках в дом к семье.

Саша алтарник в храме, куда ходит наша семья. Он сидел, играл. Появился человек с большой собакой. Мужчина отпустил поводок. Животное бросилось на Сашу. Пес кусал его за голову, за тело, драл когтями. Хозяин никак не реагировал. Просто смотрел. Собака убивает ребенка. На наше счастье появился человек, он схватил Сашу, принес его домой и ушел. Дарья Донцова

Родители сразу же вызвали скорую, ребенка отправили в Красногорск, в центр Рошаля. Писательница отметила, что врачи в центре оказали ему «какую-то невероятную помощь». Ему зашили все раны — одна из них, очень глубокая, находится прямо у глаза. «Угрозы жизни сейчас нет. Но он в очень тяжелом психологическом состоянии, очень испуган. Нам предстоит длительный путь реабилитации, как по здоровью, так и по психическому состоянию. Хочу подчеркнуть, что собака не виновата. Животное дрессировали на нападение на людей, и оно просто выполняло приказы хозяина. Всем этим делом занимается УВД Успенское. Я очень надеюсь, что его сотрудники со всем разберутся», — добавила Дарья Донцова.

Фото: Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com