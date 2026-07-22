Дарья Донцова рассказала о состоянии внука после нападения собаки

На голове и теле семилетнего Саши много ран, которые пришлось зашивать, мальчик сильно напуган. Об этом рассказала 360.ru писательница Дарья Донцова, бабушка пострадавшего малыша.

«Нам повезло, потому что около глаза есть очень глубокая царапина, но сам глаз не тронут. Угрозы жизни ребенка сейчас нет, но он в очень тяжелом психологическом состоянии, сильно напуган. Нам предстоит длительный путь реабилитации, как по здоровью, так и по психическому состоянию ребенка», — поделилась Донцова.

С большой теплотой она отозвалась о медиках Центра Рошаля, оказавших пострадавшему невероятную помощь.

«Я хочу подчеркнуть, что собака здесь не виновата. Собаку дрессировали на нападение на людей, и она просто выполняла приказы своего хозяина», — добавила Донцова.

Семья разыскивает мужчину, спасшего мальчика, чтобы поблагодарить.

Ранее в соцсетях писательницы появилось сообщение, что ее внука Сашу сильно покусала соседская собака. Полиция начала расследование происшествия.